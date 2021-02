Los socios del Herrerismo en la coalición comenzaron a rebelarse, por lo menos en la manera de enfrentar las consecuencias de la crisis y piden gastar más. Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto presentaron propuestas que implican más gasto algo que va en contra de la intención del Poder Ejecutivo que considera, según afirmó la ministra Azucena Arbeleche, ha gastado lo posible para hacer frente a la crisis.

Este miércoles el Partido Colorado presentó medidas para mitigar impactos sociales y económicos de la crisis provocada por la pandemia.

Para los colorados se puede aumentar el gasto «aún más».

Durante una conferencia de prensa el ministro de Ambiente, Adrian Peña, y el expresidente Julio María Sanguinetti, destacaron la gestión del gobierno ante la emergencia.

Sanguinetti rompió el fuego criticando, sin nombrarlo, al Frente Amplio (FA): “Esto no son titulares, ni fantasías. No son dislates que nos llevarían a situaciones críticas. Pensemos que si el país hubiera aceptado algunas propuestas que bajo el noble propósito social hubieran significado 1.300 millones de dólares en aquel momento. No sé ni cómo pagaríamos las vacunas, estaríamos afrontando una crisis”.

Tras destacar el «formidable esfuerzo» ante la pandemia, señalaron que se «ha pagado un duro peaje en términos de empleo y actividad, aunque comparativamente menor que la región».

Volvieron a cuestionar al FA al señalar que el país “heredó un fuerte déficit fiscal”, pero afirman que el gasto «puede aún crecer» si se hace con «objetivos precisos y de la mayor necesidad», enfocado en la alimentación, las asignaciones familiares y el desempleo.

«El mismo concepto cabe para el endeudamiento externo, que si bien es grande, aún acepta posibilidades razonables de expansión», agregan.

Los colorados proponen extender los subsidios de desempleo de modo que hasta octubre no cese ninguno y ampliar el subsidio por desempleo flexible.

Reclaman un «programa de trabajo solidario», para asistir a trabajadores informales durante seis meses, que cumplan «tareas sencillas de apoyo a los servicios públicos.

Asimismo reclaman profundizar programas de alimentación para personas vulnerables y coordinar con los gobiernos departamentales.

También poponen extender la alimentación en las escuelas, entregando comida los sábados y domingos.

Proponen medidas de respaldo a las empresas, especialmente a las pymes (pequeñas y medianas), en un capítulo en que coinciden con los reclamos del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Piden «flexibilizar las condiciones de calificación de empresas del Banco Central», manteniendo la categoría aunque la hubieran perdido en este año.

Reclaman se suspenda el pago de IRAE mínimo e impuesto al Patrimonio hasta noviembre en toda empresa cuyas ventas en 2020 sean menores a 4 millones de unidades indexadas ($4,7913 valor de cada UI).

También se propone que hasta octubre se subsidie el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore con $10.000.

Invitan a “continuar con las medidas de reducciones de cobro de cargo fijo al agua de OSE, y cargo fijo y potencia contratada de UTE, a los sectores más afectados (hoteles, salas de espectáculos, agencias de viajes, empresas de transporte y excursiones y otras vinculadas a esas actividades)».

Manini propone

La semana pasada Manini Ríos le presentó al presidente Luis Lacalle Pou “un paquete de medidas” para estimular a las pymes.

«Creemos que es un momento propicio para tomar un paquete de medidas que estimule y que le permita sobrevivir en esta situación tan complicada al pequeño y mediano empresario nacional», dijo el legislador en rueda de prensa.

Entiende que “es una hora bastante complicada para todo el empresariado nacional, aquel que ha apostado al país, aquel que trabaja de sol a sol y que ve que los números no le cierran».

La idea, agregó, es que el empresario de una pequeña o mediana empresa «no esté sujeto a las mismas reglas que los grandes empresarios».

«Hoy por hoy, a veces en una actividad el laudo es el mismo para un almacén de barrio que para un supermercado. Creemos que ahí hay cambios a realizar pero que requieren un gran acuerdo nacional que lleve a que ese tipo de empresario pueda sobrevivir», apuntó.