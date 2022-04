¿Cuánto ganará Uruguay por participar de la Copa del Mundo?

El camino a Catar 2022 fue duro para la selección uruguaya. En una Eliminatoria durísima y en donde por momentos el equipo no encontró ni el juego ni los resultados, los celestes en una arremetida final espectacular logró el objetivo de llegar a la máxima justa mundialista.

Para llegar al cuarto Mundial consecutivo, hubo que tomar algunas medidas. Por ejemplo cambiar al entrenador. El maestro Oscar Tabárez dejó su lugar a Diego Alonso y el «Tornado» logró enderezar el barco para llegar en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana.

Uruguay logró la clasificación a la Copa del Mundo y más allá de lo que significa disputar la competencia más importante del fútbol mundial, también está claro que el premio económico es muy interesante.

La celeste ya se aseguró parte de ese premio por la clasificación y por la participación en la fase de grupos del Mundial, aunque también es sabido que en caso de avanzar esa cifra puede seguir creciendo.

Los premios de cara a la Copa del Mundo de Catar crecieron y lo hicieron de forma considerable ya que el campeón ganará 12 millones más de los que ganó Francia al ganar la final de Rusia 2018.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya recibió parte de esos premios que fueron US$ 1.5 millones por haber logrado la clasificación y formar parte de la Copa del Mundo.

Serán US$ 9 millones los que ganarán aquellas selecciones que terminen entre el puesto 17 y 32, por lo tanto, que queden afuera en la fase de grupos del certamen.

Aquellos que cierren su participación entre el noveno puesto y el 16, por lo que alcanzarían mínimo los octavos de final, se harán con un premio de US$ 13 millones.

Por cerrar entre el quinto y el octavo puesto, que significaría quedar eliminado en los cuartos de final, los equipos recibirán un total de US$ 17 millones.

Mientras que los premios serán escalonados para aquellos que cierren del cuarto al primer puesto. El cuarto se llevará US$ 25 millones, el tercero un total de de US$ 27 millones, mientras que el subcampeón acumulará un premio de US$ 30 millones. El campeón, además de la gloria, se llevará US$ 42 millones.