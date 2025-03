Trópico Duclós. El grunge y el shoegaze uruguayo existe

Les comenté que los había ido a ver como espectadora antes y que en una opinión completamente personal, percibo pocas opciones locales que mezclen el shoegaze (el shoegaze es un subgénero del rock alternativo e indie que se caracteriza por la distorsión de guitarras, efectos, voces y retroalimentación) y el grunge (grunge es un movimiento musical y cultural que se originó en Seattle en los años 80 y 90. Se caracterizó por guitarras distorsionadas, batería pesada, melodías repetitivas, canciones - por momentos - nihilistas y su referente más conocido fue Nirvana).

Si bien luego de haber leído las características de ambos estilos, no sé qué me extrañó si parece una descripción de nuestra naturaleza humana uruguaya. Y empezamos.

Pregunta: Veo una fuerte influencia de Slowdive pero también de Sonic Youth. Bueno, tienen una canción que es para Kim Gordon, entonces eso queda expreso. Aunque también hay una para Tricky, ¿Me cuentan un poco?

Ustedes que son tan jóvenes, porque si fuera una banda con personas de mi edad lo podría entender, porque vivimos esa época además entonces era - extrañamente- lo masivo. No era una contracultura. ¿Qué los mueve a ustedes ir hacia ese camino ahora y en Uruguay?

Respuesta de Magui de TD: En nuestro caso, para mí es como descubrir ese mundo, que sí, realmente no lo había vivido a tiempo real, por decirlo de alguna manera, pero fue como encontrar un lugar de pertenencia.

Cuando descubrí todo eso fue "esto lo que me gusta a mí", y en esto también, de que es real, que de repente la oferta más en vivo no es tan abundante( por decirlo de alguna manera), tiene un poco que ver con si esto es lo que nos gusta, hagamos lo que nos gusta.

Pregunta: Pero ¿Cómo lo descubrieron?

Respuesta de Magui de TD: En mi caso fue a partir de la propuesta de Buenos Muchachos. Hubo como una línea ahí que, que se desplegó de todo en su mundo, si bien yo ya venía desde antes, con un gusto como por el rock en particular, era como muy masivo de alguna manera, de repente dentro de esa masividad estaba un Nirvana, obviamente, que iba para otro lado.

Empezar a descubrir opciones más alternativas que existían acá me abría a todo un mundo, el que yo desconocía, y sentí que esa era la forma de comunicar que me gustaba. Creo que algo que nos pasa a nosotros es que tenemos coincidencias estéticas y de gustos muy en sintonía tanto a la hora de hablar de música en general, o a la hora de improvisar, de decir esto está buenísimo, hay que ir por acá, hay que probar con esto, hay una sintonía a nivel de sonido que fluye naturalmente.

Pregunta: Sí, se nota la coherencia musical a lo largo de los discos que tienen, por lo menos los que conozco pero si me fijo en la estética aquí la influencia musical es súper amplia. Veo cuadros y discos desde lo local, urbano, rock, Jaime Roos, además es Jaime Roos primera época. Veo a The Cure. Un cuadro de Amarcord que , además de ser una película de Fellini, también fue un boliche muy importante en Montevideo en lo que tenía que ver con la movida de una contracultura, entonces, ¿Cómo hacen para combinar todas esas influencias?

Respuesta de Matías de TD: Yo creo que lo que a veces influye mucho es que si vemos que un tema va muy por un lado, lo tratamos de sacar de ahí. Si la instrumentación viene muy lejos de lo que queremos, lo retrabajamos. Por ejemplo, ahora hay un tema nuevo que todavía no está grabado, y que todavía no tiene nombre, pero nosotros le decimos "Sonic", que evidentemente tiene mucha influencia de Sonic Youth, entonces, a la hora de pensar la voz, Magui la llevó por un lado muy poco Sonic Youth, y a la hora de pensar algunos arreglos de guitarra, yo pensé en los Beatles, y hay veces que Nico y El Negro hacen lo mismo con el bajo y la batería. Si el tema va para acá, el bajo va a ir para otro lado, y creo que en general todos escuchamos mucha cosa, muy variado, hay troncos comunes muy fuertes. Creo que los Beatles y Sonic Youth , y sumando a Eduardo Mateo, se me ocurren como cosas gigantes, y también me parece que todos somos bastante curiosos de las cosas de cómo llegar a determinado tipo de música.

Pregunta: ¿Eduardo Mateo?, ¿Cómo lo conectan con Sonic Youth?

Respuesta de Matías de TD: Sí, porque creo que tanto los músicos de Sonic Youth como Mateo escuchaban música india y a Ravi Shankar. Entonces hay un uso de determinados recursos, de la nota pedal, de los drones, nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con los drones (se refiere a los drones musicales). Tienen un hilo en común.

Yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer es no hacer un uso epigonal de las cosas, sería como medio absurdo. A nosotros nos gusta mucho Can, pero no vamos a hacer una letra en alemán, no sé, sería cómico, me parece.

Pregunta: Enfocándome en las letras. Veo que las letras forman parte, obviamente, de las canciones, pero también le dan mucha importancia al aspecto musical y que tenga su espacio casi preponderante en cada canción. Esta lucha a lo "Pink Floyd", vamos con una larga intro, o no es una intro, es una canción en sí misma que tiene como su propio idioma y sus propias emociones y no necesariamente tienen palabras y después entran las palabras. Esa decisión ¿por qué?

Respuesta de Magui de TD: Yo creo que no sé si están tan meditadas. Es como que buscamos un poco también qué pide la canción, ¿no? Y la estructura de las canciones se va dando a medida que las vamos armando en conjunto. Me pasa con el "Sonic" (canción que están por lanzar) , por ejemplo, que dijo Mati ahora, que tiene como una cuestión medio mántrica y como que empecé a probar la voz y pensé la letra en cuanto a esa melodía y en un momento me di cuenta que ya no necesitaba más que esto, ¿no? Como pensando de repente, bueno, tal vez una frase, una melodía que se repite, se deforma, se desfigura, que eso también nos divierte mucho jugar a deformar las cosas y la canción pedía eso, pide aunque sea una letra o una frase y como que cada canción va encontrando su letra, su estructura.

En nuestro caso ,aparte, nos gusta mucho improvisar. A veces sentimos que necesita instalarse la canción de una manera y eso puede ser un minuto, pueden ser cuatro, pueden ser nueve.

Pregunta: Yo hablé con algunos miembros de la banda anteriormente y justamente me decía manifestar cierta incomodidad cuando de repente veían en la audiencia a alguien decir ¿Cuándo entra la voz?

Respuesta de Magui de TD: Es lógico, me parece que no todo el mundo tiene por qué involucrarse de la misma forma con la música, ni con el cine, ni con la literatura, ni con la pintura ni con nada.

Respuesta de Matías de TD: Yo capaz que si voy al cine, no todos los días tengo ganas de ver una película de Bergman o más bien poco. Y con la música hay mucha gente que lo encara así y lo que quiere es darle play a algo y cantar arriba mientras cocina y está fenómeno.

Claro que nosotros ,en general, también laburamos mucho los grooves, los grooves precisan repetición y tal, es como algo que se repite se repite y en un momento la voz aparece y en algún momento de repente se va y a veces hay que escribir más letra a veces menos. Generalmente los temas tienen un tiempo de existencia como sólo instrumentales y ahora estoy pensando en los temas que están grabados y creo que la mayoría existió primero como instrumental, sí.

Sí, siempre se piensa ,en realidad, la parte instrumental , la melodía y la letra es lo último de la construcción. En nuestro caso sería así, hasta ahora la letra, la construcción primero es el sonido, posteriormente ver si esa letra puede cuadrar o no con la emoción que queremos transmitir. Hay imágenes en el sonido, hay imágenes que después también se van construyendo y después la letra va en sintonía con eso también como para tampoco dejar que la letra sea el último orejón no, para nada.

Pregunta: El otro día veía un video de un medio de comunicación de no sé dónde que que hablaba justamente de cuántos años cumplía la canción " Intro" de The XX que no tiene letra y sin embargo consideraban que era una de las canciones más abrumadoras en cuanto a las emociones que generaba.

Respuesta de Matías de TD: La letra no necesariamente es la palabra escrita, la letra es expresar emociones y yo creo que la emoción está en la música y las letras. Me parece que hay muchas letras que a veces dicen la letra de ese tema es muy emocionante y en realidad lo que es emocionante es la música y la letra simplemente lo acompaña pero de repente si ves la letra como si fuera un poema recortado no se sostiene. Me parece que un gran escritor de letras como Darno ,por ejemplo, siempre se resistió a publicar sus letras como texto porque decía que sin la música no se sostenían, aunque en el caso de Darno pienso que se sostenían igual. No sé, me gusta Cortázar y Felisberto Hernández. También el realismo mágico que tiene cierta melancolía.

Pregunta: Hay cierto nihilismo para el escucha. Se me viene a la mente la canción "Frascos" y hablar un poco de la muerte, hay como un tono a lo largo de las diferentes canciones que parecen ir como por un lado oscuro.

Respuesta de Matías de TD: Frascos ,en particular, es una canción bastante oscura. Esa música no daba margen para otra cosa. A mi lo que me pasa es que me cuesta verla como una canción oscura dentro de todo porque lo asocio mucho con lo que pasa en la estructura del tema que es como que se va creando ese clima y la letra es un bajón pero después viene la explosión que es muy divertida de tocar y después la caída de la explosión y todo el juego que hay al final que es lo que canta Marce al final lo de caer las lámparas del túnel eso es un guiño a Felisberto Hernández y es muy claro. Yo la termino asociando más a la alegría de tocarla que a la oscuridad que pueda tener la letra.

Pregunta: ¿Cuál es el tema con las bebidas? Hay una canción con referencia al consumo de café, otra al gin tonic, whisky o submarino. ¿Qué pasa ahí?

Respuesta de Matías de TD: No sé, Submarino o Whisky , sí , no me había dado cuenta. Bueno, al Negro le gusta mucho el Fernet, es muy fanático del Fernet . La historia del gin tonic en realidad viene de la historia del gin tonic como bebida que se creó para que tomaran los soldados ingleses que estaban en la India porque tenían que tomar no me acuerdo cuál es el componente químico que estaba en la tónica, pero la tónica no les gustaba entonces a los médicos se les ocurrió mezclarlo con gin y ponerle la lima para prevenir la malaria.

Es una historia que cuando nos la contaron dijimos ¡qué buena historia! y salió un poco de ahí. Y después Submarino o Whisky de alguna manera ,ahora que lo pienso, como esa escena del bar que puede ser un bar a la tarde a esa altura que no sabés si merendar o tomar alguna bebida con alcohol.

Cafeínomana, a su vez, es como esta imagen de esta mujer ansiosa que toma mucho café. Historias cotidianas.

Pregunta: Hablando de Cafeinómana y la voz que la canta ¿Cómo fue trabajar con Tüssi Dematteis?

Respuesta de Matías de TD: Tüssi, justamente , fue muy divertido trabajar con él. Cuando nos preguntamos quién iba a cantar ese tema, el tema pedía a gritos su voz . Una cosa medio Lou Reed, y si precisabas algo tipo Reed, acá eso era con Tüssi . Él leyó la letra yo le dije que le cambiara todo lo que quisiera y no le cambió nada, le cambió la entonación, nada más.

A algunas palabras las hizo mucho más musical que la voz guía que era una cosa medio robótica y después, el día que fue al estudio, él grabó ocho tomas distintas de la voz entera y la idea era elegir casi que palabra por palabra y en realidad había ocho tomas de voz todas bien.

Entonces elegimos dos, en realidad hay dos voces superpuestas que se nota en algunas palabras. Una cosa media tanguera en un momento. Él siempre venía a ensayar para los toques. Era divertido porque no era tanto que él precisara ensayar el tema, perfectamente podía cantarlo sin ensayarlo, pero era como una visita social , sí. Aparte venía a los ensayos del fin de semana donde siempre hacíamos un corte y yo en esa época estaba trabajando en paralelo con él en Casafuego, que es una banda que nunca nunca salió a la luz y sí, él venía por acá todos los miércoles también y ensayábamos. Estuvimos unos meses. Estaban buenos los temas, era el Tüssi haciendo Candombe, cosa que hubiera estado buenísima. Hay algunos demos pero no grabamos nada muy final.

Pregunta: Veo que ahora lanzan más sencillos que discos ¿es una estrategia? ¿es como un teaser (algo que despierta interés pero no es lo final)?

Respuesta de Magui y Matías de TD: Se ha dado como la forma de funcionamiento de la banda. Vamos armando las canciones y las vamos grabando y nos parece que está bueno mostrarlas , que haya contenido circulando, y que no queden ahí estancadas a esperar al disco total.

Igual tenemos previsto lanzar un nuevo disco para abril pero como nosotros grabamos tocando en vivo en simultáneo en el estudio , eso implica que para llegar a grabar tenés que estar muy bien ensayado y a veces con todos los temas que entran en un disco, llegar con ese nivel de ensayo es bravo, sale caro grabar además, y termina siendo más fácil elegir dos temas y vamos y los grabamos. El nuevo tema que creemos que se va a llamar Sonic probablemente salga como sencillo y en abril vamos a grabar un par de temas más y ahí vamos a apuntar todos esos sencillos y esos temas y sale el disco nuevo.

Después hay otro que está ahí. Están los temas. Siempre hay ideas en la banda y siempre vamos probando , trabajando. Lo que pasa es que también es complejo por el tema de los tiempos porque también tenés que ensayar los temas viejos y afianzarlos. Lleva tiempo y esta cuestión de que los sencillos son un modo de mantenernos vivos para la audiencia.

Por lo pronto, si todas estas influencias despiertan tu curiosidad y ver cómo confluyen en una sola banda, los podés ir a ver el 15 de Marzo en Sociedad Urbana Villa Dolores.

Los integrantes son:

José Nozar- batería

Magdalena Sena- sintetizador, voz, piano

Marcelo Fernández – guitarra, voz

Matías Rodríguez – guitarra, voz

Nicolás Urroz- bajo

Las entradas están a la venta en Redtickets