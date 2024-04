Uruguayo fue premiado por mejor cortometraje del festival de Amnistía Internacional

A través de una mixtura sutil entre el realismo y la fantasía, esta obra audiovisual pretende alertar y reflexionar sobre la actividad humana en relación con el mundo natural y animal, al tiempo que emite un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones.

El cortometraje fusiona la emotiva historia y música creada por Cristiani con la impecable animación 3D de Maidana, logrando un resultado original y de impacto a partir su estética y los primeros planos que crean una experiencia inmersiva, que transmiten con éxito y de manera cruda, la urgencia de abordar el desastre ambiental del planeta Tierra.

Poster _Where are you from__.jpg

Where are you from? y su viaje por en el mundo

El estreno mundial de Where are you from? fue el 23 de Julio del 2023 en la Comic-Con de San Diego (EEUU), dentro del festival para niños San Diego International Children 's Film Festival; y en Uruguay se proyectó por primera vez en el festival ambiental Camina en el cine Movie.

Desde su presentación, el cortometraje participó de setenta festivales alrededor del mundo, siendo premiado en veinte de ellos.

Además, se destaca su proyección, en diciembre del 2023, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28) desarrollada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

La versión completa del corto podrá verse luego de su paso por los festivales internacionaels. Este es el Teaser de Where are you from?

Embed - "Where are you from?" Teaser - Juan Cristiani

El cortometraje seguirá girando por festivales durante el resto de 2024. Por ejemplo, en junio se presentará en el Festival Internacional de Cine de Huesca (calificador para los Premios Oscar y Goya) dentro de la sección dedicada al público de la tercera edad "Los Mayores al Festival".

Asimismo, el cortometraje ha sido proyectado en varios centros educativos alrededor del planeta. En diálogo con Caras y Caretas, Cristiani explicó que, si bien, el corto está pensado para un público de todas las edades, hizo hincapié en su impacto en los niños y en el concepto de "edutainment", una metodología didáctica y pedagógica con la que se pretende educar y entretener al mismo tiempo.

Juan St Brendan's.JPG Juan Cristiani durante la presentación de Where are you from? en el colegio St. Brendan's de Montevideo.

En ese sentido, esta semana el corto se proyectó en la City Montessori School de Lucknow (India), la escuela más grande del mundo que cuenta cuenta con 60 mil alumnos. Esta escuela ha sido reconocida por la UNESCO obteniendo el premio de Educación por la Paz en 2022.

El productor uruguayo adelantó que el proyecto se extendió a nuevas áreas narrativas, puesto que están escribiendo un cuento para niños, adolescentes y adultos, que continúa la historia del cortometraje. Además, piensa para el futuro poder realizar una película y un juego.

La carrera artística de Juan Cristiani

Juan Cristiani comenzó a componer música con 16 años, formando bandas como Brócoli y Limousine que emergieron en el auge rockero de principios de siglo, y tuvo el honor de tocar y grabar con músicos como Charly García, Alejandro Lerner y Juanse de Ratones Paranoicos.

En 2015, viajó a Nueva York a estudiar ingeniería de sonido y producción musical en el instituto SAE. Allí también se gradúa en cinematografía y cine digital en la NYU.

Cristiani se considera un artista que a través de sus obras busca "transmitir mensajes de esperanza y reflexión”.

Juan Bosque.png Juan Cristiani.

La mencionada y premiada Where are you from? es un fiel ejemplo de ello, ya que "la historia nos conduce por un mundo en caos, para finalmente mostrarnos a una niña y una ballena unidas con el firme propósito de salvar a la humanidad y a todas las especies sobre la faz de la Tierra".

"El proyecto fue cuidadoso en reflejar la crisis que nos aqueja con imágenes tan poderosas como impactantes", pero "sin perder la oportunidad de exaltar que un cambio puede llevarnos a un futuro prometedor", explicó el artista y productor uruguayo.

Otros proyectos artísticos de Juan Cristiani fueron destacados en el mercado de Estados Unidos durante los últimos años.

En 2017 alcanzó la posición número 1 en el ranking de Billboard con su canción "Dancing in the Rain" y fue considerado para los Grammys. Ese mismo año, ganó un Global Music Award y fue nominado a los Hollywood Music in Media Awards con su canción "Tears of God" en la misma categoría que el rapero Snoop Dogg.

En 2020, compuso y produjo “Survivors”, una canción que reunió a 29 artistas reconocidos de todo el mundo que tuvo el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza, solidaridad y unidad en el contexto de la pandemia global. En dicho proyecto participó Bernie Grundman, conocido por su trabajo como ingeniero de mastering en el álbum "Thriller" de Michael Jackson y "Purple Rain" de Prince.