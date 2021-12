Cumbre caliente: Maduro desafió a debatir a Lacalle Pou

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, aseguró en la cumbre de la CELAC que en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no hay democracia plena, y Nicolás Maduro lo desafió a debatir.

«Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar, para un debate», respondió el mandatario venezolano que antes había expresado lo mismo para los presidentes de Paraguay y México pata debatir «obre democracia… en Paraguay, en Venezuela y en América Latina».

Las expresiones de Lacalle Pou que incomodaron a Maduro fueron las siguientes:

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, remarcó en la cumbre.

Maduro en su alocución, llamó a “pasar la página del divisionismo que se insertó en América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora al acoso incesante a la revolución cubana y la nicaragüense”.

“Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras, vinimos a tender la mano para el trabajo y para la unión en los grandes aconteceres”, manifestó.