Cumbre virtual de la Internacional Progresista

La Internacional Progresista (IP) –que se lanzó en mayo de este año con la misión de unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas en un frente común para frenar el avance de la derecha en el mundo— celebrará su primera cumbre mundial del 18 al 20 de septiembre para afrontar el dilema central de nuestro tiempo: “Internacionalismo o Extinción”. Esta cumbre virtual tendrá conferencias magistrales de Yanis Varoufakis, Naomi Klein y Noam Chomsky (en traducción simultánea a través del canal de Youtube de la IP), además de un debate fundamental para la región: “Lawfare y la lucha por la democracia en América Latina”, coorganizado por Whipalas por el Mundo, en el que participarán Alicia Castro, integrante del Consejo de la IP, y los candidatos presidenciales Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia). “Es imprescindible debatir a nivel global un repertorio de alternativas posibles, reunir la fuerza para presentarlas y exigir soluciones políticas. La pregunta es: ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? La única respuesta posible es que paguen más lo que más tienen; es un imperativo ético”, plantea Castro.

“La Internacional Progresista se lanza en un momento único de la historia de la humanidad, con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad. La historia futura, de hecho el destino de la especie, estará determinada por la forma en que nos enfrentemos a ella. Los medios están a mano. No hay tiempo que perder. La misión de la Internacional es verdaderamente histórica”, escribió Chomsky, miembro del Consejo de la IP junto al expresidente de Ecuador Rafael Correa; el ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad; el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el ex canciller brasileño Celso Amorim; la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir; los actores John Cusak (Estados Unidos) y Gael García Bernal (México), el filósofo croata Srećko Horvat, el político y activista chileno Giorgio Jackson y la escritora india Arundhati Roy, entre otros. En la IP Argentina, además de Castro y Gómez Alcorta, participan la socióloga Alcira Argumedo, los filósofos Ricardo Forster y Jorge Alemán, las periodistas María Seoane, Fernando Buen Abad, Cynthia García, Tema Luzzani y Marco Teruggi, la actriz Cecilia Roth, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi; Roberto Pianelli (titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) y Víctor Santa María, presidente del Grupo Octubre, entre otros.

La primera cumbre mundial de la Internacional Progresista comenzará este viernes a las 11 hora argentina con la conferencia magistral del economista griego Yanis Varoufakis, ¿Qué viene después del capitalismo?, seguida de una mesa redonda con Vijay Prashad (India), Ece Temelkuran (Turquía) y Nick Estes (ciudadano de la Lower Brule Sioux Tribe). Los años de reparación es el título de la conferencia que dará Naomi Klein (13 horas), seguida de una mesa redonda con Katrín Jakobsdóttir (Islandia), Tasneem Essop (Sudáfrica), Vanessa Nakate (Uganda) y Aruna Roy (India). La conferencia de Noam Chomsky será sobre Internacionalismo o Extinción (a las 15 horas), seguida de una mesa redonda con Nanjala Nyabola (Kenia), Cornel West (Estados Unidos) y John McDonnell (Reino Unido). El plato fuerte para la región llegará a las 17 horas con “Lawfare y la lucha por la democracia en América Latina”, con Alicia Castro, Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia).

Peligro de extinción

El sociólogo argentino Juan Pablo Olsson es coordinador general para América Latina de la Internacional Progresista. “Las derechas globales están impulsando proyectos de represión, de flexibilización laboral y empobrecimiento de las mayorías, con recortes en el derecho al acceso a la salud, entre otros derechos. Estamos en un dilema, por eso Chomsky lo llama ‘internacionalismo o extinción’. Nos enfrentamos a un escenario inédito, ante el cual se conjugan diversas crisis muy profundas, entre las cuales Chomsky señala la crisis climática y ambiental como una de las más preocupantes”, precisa Olsson. “No se está revirtiendo el avance de la explotación de combustibles fósiles, que era uno de los puntos del Acuerdo de París. Hay un retroceso muy grande con la presidencia de Donald Trump, la negación del calentamiento global y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Hay una gran preocupación por los procesos de deforestación en todo el mundo a través de incendios que nos vienen alarmando: vimos cómo se prendieron fuego 2,5 millones de hectáreas en un mes en la Amazonía, el principal pulmón del planeta –aclara Olsson-. Hay informes que indican que hubo una pérdida del 30 por ciento de la biodiversidad del planeta en los últimos cuarenta años”.

La justicia fiscal

Algunos de las cuestiones principales del presente estaban en la agenda de los partidos progresistas y de izquierda hace unos años, como la reducción de la jornada laboral para generar más empleo; el salario básico universal; un régimen impositivo donde paguen más los que más tienen; la tasa Tobin, que implica un impuesto a las transacciones financieras. “Latinoamérica es la región más desigual del mundo”, recuerda Castro. “Durante la pandemia ha surgido un nuevo mil millonario –en mil millones de dólares— cada dos semanas, mientras millones de personas que eran de clase media caen en la pobreza y los más pobres en la miseria. Es imprescindible poner un impuesto permanente y progresivo a las grandes fortunas; hay que recuperar una idea de tiempos de guerra, un impuesto a las ganancias extraordinarias por efecto de la pandemia en sectores como el comercio virtual, el sector tecnológico y el sector farmacéutico. Hay que pensar un impuesto a la actividad digital, que ya ocupa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto regional; hay que acabar con los paraísos fiscales y los paquetes de rescate público tienen que estar condicionados y no se pueden dar a empresas que operen en paraísos fiscales, tengan deudas impositivas o repartan beneficiones entre sus accionistas”, propone Castro y agrega: “La pandemia ha descorrido el velo y nos muestra con toda crudeza dos cuestiones: el fracaso del actual sistema económico y la violencia de la desigualdad”.