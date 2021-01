Daniel Herrera: «No es del todo claro cuáles son las mejores medidas a aplicar»

Daniel Herrera, bioquímico integrante del grupo de datos GUIAD COVID-19, habló en Legítima Defensa sobre la situación de la pandemia en Uruguay.

Ha trascendido por voceros del GACH que no hay crecimiento exponencial, que se ha ralentizado el crecimiento. ¿Cómo se calcula ese tiempo sin noción de cuántos casos están quedando por fuera del diagnóstico?

Dificulta mucho el análisis y es algo que han resaltado desde el GACH. Hablaron de que es mucho más difícil hoy en día hacer un seguimiento de la epidemia en esta positividad y con esta cantidad de test. Definitivamente es un factor que afecta los cálculos de tiempos de duplicación y saber en qué régimen de crecimiento nos encontramos. También se decía desde los asesores del gobernó un indicador muy bueno que hay para seguir el crecimiento de la pandemia donde esperás que no te afecte la positividad es en el crecimiento de los casos de CTI, porque ahí no vas a esperar que la cantidad de test o la falta de test te haga no identificar un paciente crítico con Covid. Ese número también tiene un recaudo que hay que tener al interpretarlo que no solo refleja el crecimiento de la cantidad de infectados, sino que también refleja qué tan bien se están cuidado las personas mayores, qué tanto la epidemia se acumula en los más jóvenes. La mayoría de las personas que ingresan al CTI so personas por arriba de 50 o 60 años principalmente. Si la epidemia está creciendo entre poblaciones más jóvenes es un crecimiento que no estás viendo en CTI. El enlentecimiento del CTI da cuenta de que algún enlentecimiento con respecto a diciembre hubo, pero es muy difícil tener una buena noción del estado de situación con el tema de los test.

El rector hizo un comunicado donde dice que las evaluaciones van a ser todas no presenciales y pide a las facultades que las clases no sean presenciales. ¿Hay una diferencia de apreciación entre el GUIAD y el GACH? ¿Hay riesgo de volver al crecimiento de diciembre?

El GUIAD produce informes técnicos, el GACH tiene rol asesor del Gobierno. Una gran parte de los integrantes del GUIAD forman parte del GACH, hay un solapamiento grande entre los dos grupos y solapamiento de opiniones en sectores, pero s pueden tener discrepancias científicas. El GACH tiene su rol de grupo asesor, como tal también tiene acceso a otra información, tiene que tomar otros recaudos entonces cumplimos roles diferentes. Sobre las preguntas del crecimiento y la diferencia en el inicio de clases: no es lo mismo comenzar las clases en universidad que en las escuelas. Por un tema del costo que significa socialmente tener las escuelas no presenciales contra las universidades no presenciales; el costo social de las dos es muy distinto. La evidencia internacional hoy apunta a que los niños contagian menos que las personas adultas. No necesariamente aplica el mismo criterio o evaluación a las escuelas que a la universidad. Cuando empiecen las clases y vuelva la gente es posible que se vuelva a un crecimiento exponencial y es algo que también se ha dicho desde el GACH. El enlentecimiento de hoy no significa para nada que no empiece a subir en algunas semanas. Por eso decían desde el GACH que estaría bueno el objetivo de bajar a un nivel de contactos donde el sistema de rastreo tenga un rol importante de control de la pandemia.

¿Se puede hacer una proyección de próximas semanas o meses? ¿Evaluar medidas más restrictivas?

No es fácil predecir. Aunque sorprenda a esta altura de la pandemia todavía no es del todo claro cuáles son las mejores medidas a aplicas en diversos escenarios que además pueden variar entre ellos. Por ejemplo hoy no es claro en Uruguay cuáles son las fuerzas impulsoras de la epidemia. Se ha puesto mucho foco en fiestas clandestinas y actividades de extremo más irresponsable, pero no es claro si cambiaría la dirección de la epidemia al atacar eso. Las medidas que se tomen siempre van a tener un efecto negativo importante que hay que considerar. Es difícil hacer recomendaciones precisas sobre qué medidas tomar. Depende mucho del comportamiento de la gente, no solo de las medidas del gobierno. Puede ser posible con buenas campañas de comunicación y complementación de rastreo y testeo evitar medidas restrictivas, pero es un balance muy complicado.