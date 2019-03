Daniel Martínez sacará chapa de buen gestor

Por Pablo Tosquellas

Es el precandidato del Frente Amplio (FA) que lidera todas las encuestas hacia los comicios internos de la fuerza política. Es el intendente de la ciudad con más cantidad de votantes habilitados y recoge en este distrito una buena aceptación de sus ciudadanos. No obstante, en su comando de campaña sostienen que “aún resta mucho trabajo”, principalmente para posicionar al postulante en el interior del país.

Será por eso que Daniel Martínez se apresta a realizar una gira por el interior del país, con varias presencias que comenzarán este fin de semana con su visita a una de la fiestas más populares de Uruguay: la Patria Gaucha, en Tacuarembó. Por su parte, está confirmado un megaacto para el día 23 de marzo en la localidad de Las Piedras (la más populosa del departamento de Canelones).

En tanto, el resto de las visitas tierra adentro está siendo coordinado por el comando de campaña central y las coordinadoras de la candidatura de Martínez en el interior del país. Está previsto que para desarrollar estas actividades el dirigente socialista renuncie a su mandato en estos días, a más tardar, el 31 de marzo.

A su vez, realizará conferencias temáticas en Montevideo con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública las áreas directrices de su propuesta política. A saber: desarrollo sustentable, políticas sociales, bases para la educación del futuro, diseño en cuestiones de género e inserción internacional. Vale recordar que en la campaña de 2004, el entonces candidato del FA y hoy presidente de la República, Tabaré Vázquez, efectuó cinco discursos temáticos en el Salón Azul del Palacio Municipal.

Según fuentes del entorno de Martínez, el precandidato pretende “marcar un perfil propio” y alejarse de sus competidores de la interna frenteamplista. El hasta ahora intendente está muy confiado y no quiere entreverarse con cuestiones ideológicas. En ese sentido, los informantes precisaron que la principal credencial que el Pelado exhibirá será -lo que él considera- su condición de buen gestor al frente de la comuna capitalina. Empero, desde la cúpula del FA ya le fijaron un acto junto a sus competidores para el día 26 de marzo en Paysandú.

“La derecha vive criticando que el FA no tiene buena gestión. Daniel da sobradas pruebas que ha sido un gran administrador”, relató uno de sus asesores. El trabajo de la empresa Equipos Consultores, publicada el 1º de Noviembre de 2018, expresó que en octubre 47% de los consultados dijo aprobar la gestión del intendente, mientras que en agosto esa cifra era 39%. En tanto, 31% dijo desaprobar su gestión, porcentaje que en agosto alcanzaba 33%. El 18% ni aprueba ni desaprueba y 4% no sabe o no contesta.

En su primer discurso como precandidato en octubre 2018, en la sede del MAS, Martínez hizo hincapié en el tema de la seguridad. Dijo que “se debe recorrer el camino de la transversalidad, saber hacia dónde se quiere ir, profundizando lo bueno que se ha realizado y entender que implica trabajar a nivel de políticas sociales, de vivienda, porque el problema no es sólo reprimir mejor, que se debe hacer, sino encarar el problema de forma global […] Debemos reconocer dónde están los errores, pero ante todo seguir construyendo una fuerza política unida y que sea la protagonista del cambio”, expresó.

¿Por qué se dilató la renuncia de Martínez?

La renuncia estaba prevista para los primeros días de este mes. Pero la sucesión en el cargo fue una de las trabas que explican la dilación. ¿Por qué? Su primer suplente es el director de Desarrollo Económico e Integración Regional, Óscar Curutchet. Pero el funcionario aspira a ser candidato a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y ya anunció que renunciará a su puesto en la comuna capitalina.

Le sigue la directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche. Pero la activista feminista tiene un impedimento legal, ya que es funcionaria pública: pertenece a la plantilla del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, debería renunciar a ese puesto, a lo que no está dispuesta.

Entonces, quienes siguen son el prosecretario de la intendencia e integrante del sector Magnolia, Cristian Di Candia, y el director de Limpieza y componente del Partido Comunista, Juan Canessa.

Otro factor para el retraso de la renuncia son los anuncios que tiene pendientes Martínez como jefe capitalino. Uno de ellos ya lo saldó. Es la firma del contrato, el pasado jueves 7, para la creación de un pasaje a desnivel (túnel) de avenida Italia, por debajo de avenida Centenario, para mejorar el cruce tanto en la situación actual como en escenarios futuros.

El otro es la presentación de un nuevo proyecto para la realización de una suerte de Silicon Valley en la zona de la Estación Central con el objetivo de desarrollar la tecnología en la ciudad. Allí estarían presentes organismos públicos como Antel, la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Asimismo, empresas de gran porte internacional, como Google, ya han manifestado su interés. Además, tiene en carpeta la revitalización del exfrigorífico Anglo.