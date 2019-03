Daniela Mercury contesta agravios de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posteó en la red social Twitter que existen dos artistas acusándolo de “querer acabar con el carnaval”. La cantante Daniela Mercury coautora de una composición con Caetano Veloso, con una letra crítica del gobierno, respondió sin temor al mensaje del político.

Bolsonaro escribió: “Dos “famosos” acusan al Gobierno de Jair Bolsonaro de querer acabar con el Carnaval.La verdad es otra:ese tipo de “artista” ya no se enriquecerá a costa de la Ley Rouanet”

El tema “Proibido o Carnaval” de Daniela Mercury y Caetano Veloso cita la censura, utiliza una parte de “Proibido Proibir” de la música de Caetano con la banda “Os mutantes” y la expresión “salir del armario” en referencia a la comunidad LGTB+. La letra hace además referencia a la frase de la ministra Damares Alves que dictamina que “los niños se vestirán de azul y las niñas de rosa”

En una larga carta, Daniela Mercury respondió lamentando que el presidente no hubiera sido capaz de entender la letra de la canción y que en la declaración exista una distorsión grave sobre la Ley Rouanet.

“Parece que la ley no está siendo comprendida aún. Por eso me pongo a disposición para explicar cómo funciona paso a paso. Y aprovecho para tranquilizarlo. Use muy poco dinero público derivado de los impuestos de la ley Ruanet en cada proyecto que fue aprobado” escribió.

Daniela enumeró con atención los valores de la ley Rouanet que la ayudaron a ofrecer shows y trios gratuitos al pueblo. “Esa fake news sobre al ley rouanet creada en la elección no puede continuar siendo usada para desmerecer el trabajo dedicado y comprometido de los artistas brasileños”

En una entrevista la cantante Daniela Mercury dijo que la alegría que rodea la fiesta popular y revolucionaria ayuda a dejar de lado la “tensión en el aire” provocada por la intolerancia.

“Hablo de todos los armarios. La gente utiliza mucho el término para el público LGTBI pero sirve para cualquier persona que precise liberarse de una cárcel emocional”

Para ella, el país pasa por un momento de muchas restricciones de las cuales el Carnaval puede ayudar a liberarse. “La gente necesita mucho de un carnaval sin policía ideológica o de comportamiento. Son tantas las prisiones que intentan colocarnos en la vida. No existe nada como el arte para quitarla importancia a las elevadas paredes. Cuando llega el Carnaval la música une a las personas que pensaban que se encontraban separadas”

CARTA

“Señor Presidente, siento mucho que no haya comprendido la canción “Prohibido el Carnaval” que defiende la Libertad de expresión y es claramente contra la censura. Encuentro que eso no viene al caso aquí porque percibo que existe una distorsión muy grave sobre la ley Rouanet. Parece que ella no fue todavía comprendida. Por eso, me coloco a su disposición para explicar cómo funciona paso a paso. Y aprovecho para tranquilizarlo. Usé escasamente dinero público derivado de impuestos de la ley ruanet en cada proyecto que me aprobaron.

Para que el señor entienda, cada desfile de trío sin cuerdas (sin cobrar el ingreso, gratis para los folios) cuesta cerca de 400 mil reales. En 20 años tuve el apoyo siempre dentro de la ley de cerca de un millón de reales de fondos de la ley rouanet,1 millón en 20 años, resalto!!! Cerca de 50 mil reales por año si dividimos.

Considere señor Presidente que comencé el movimiento de tríos sin cuerdas sin cobrar nada al público hace 21 años, eso significa que el dinero restante (9 millones) los pagué de mi bolsillo directamente con el patrocinio de empresas privadas.

En 35 años de carrera hice muchas presentaciones sin cobrar nada en Brasil poniendo los fondos desde mi bolsillo siempre. Esa fake news sobre la ley ruanet creada en la elección no puede continuar siendo utilizada para desmerecer el sufrido trabajo que parte del sudor de los artistas brasileños. El arte más allá de todo tiene un valor inconmensurable y el retorno de nuestro trabajo para la sociedad, para el turismo y para la economía es gigante.

Para que entienda mejor apenas con un año de suceso “O canto da Cidade” (una “famosa” música mía) redundó en una ganancia para Salvador de 500 mil turistas más. Otro ejemplo: tengo cerca de 50 millones de reales de retorno de medios espontáneos en cada carnaval de Salvador

Ese retorno es a raíz de mis presentaciones (6 horas por día cantando y bailando sin parar ni para comer, sumadas a las 5 horas previas de preparación-y 2 horas más después de la presentación para recuperar la voz y el cuerpo- durante 6 días seguidos) lo que otorga a la imagen de la ciudad una valorización gigantesca así como al estado y al país entero.Todo eso estimula el turismo y mueve la economía.

He visto que estimular el turismo es un objetivo del señor. No se engañe, trabajamos mucho. Cuándo se ataca el arte de un país, cuando se ataca a los “artistas” brasileños, se ataca el alma del pueblo de ese país. Merezco respeto por lo que soy, por lo que represento y por lo que hago constantemente por la sociedad brasileña en diversas causas, no solamente en el arte.

Reitero aquí mi disposición de conversar con el señor y su equipo sobre la ley ruanet, Si lo desea, iré con mi esposa que es también mi empresaria, hasta Brasilia para conversar con el señor sobre el asunto

Abrazos y feliz carnaval.

Daniela Mercury