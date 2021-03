Danubio le ganó a Nacional y sigue con vida en el descenso

Fue un resultado justo en Jardines del Hipódromo, Danubio hizo más por la victoria que Nacional y se quedó con el triunfo.

Estos tres puntos les dan ilusión a los de la Curva, aunque sea por esta fecha, porque realmente es difícil que Danubio se salve del descenso.

En cambio Nacional puede perder pie en el Clausura si ganan Liverpool y Torque, incluso el mismo Peñarol que lo empataría en la posición.

Un encuentro friccionado y con poco fútbol, de hecho el local arrancó mejor con algunas oportunidades más claras, sobre todo el tiro de Fritzler a los tres minutos, que terminó atajando Rochet.

Sin embargo un doble error de Danubio le permitió a Nacional abrir el score. Primero una falta innecesaria de Méndez a García al borde del área, lo toma Brian Ocampo y la barrera se abre; rechaza el arquero Ichazo, pero solo entró Vecino para poner el 1 a 0.

Nada cambió demasiado en el partido, si bien el partido era parejo, Danubio llegaba mejor; hasta que a los 40 minutos otro par de errores, pero en el área de Nacional, le permiten a los locales empatar.

Danubio llega por la derecha, centro atrás que pifia un jugador de la franja, conecta Siles y taja Rochet, el rebote lo toma Siri y el juvenil cruza la pelota para poner el 1 a 1.

Un minuto después otro tiro del argentino Fritzler de afuera del área que se va apenas afuera.

Para el segundo tiempo Danubio salió a jugarse todos los boletos, iban 9 minutos cuando Rochet le ataja una pelota cruzada a José Luis Rodríguez.

Cinco minutos después se le escapa otra vez el «Pumita» Rodríguez a Armando Méndez, pase al medio y el que se lo pierde es Nicolás Siri que llegaba por el medio y quiso colocar a un palo y se le fue apenas afuera.

De ahí hasta el final no pasó casi nada, Nacional reclamó un penal por un tirón de camiseta que últimamente los árbitros no cobran, también hay que decir que era imposible que Alvarez lo viera, en todo caso el asistente, pero también pasa que los asistentes no se involucran en el cobro de los penales desde hace un tiempo. Por directivas o acciones propias no lo hacen. Para nosotros era penal de Ichazo a Vecino, pero de esos hay un par por partido.

Recién en el final hubo un poco más de emoción a los 91 minutos hubo un centro tiro de José Luis Rodríguez, Rochet sacó a medias con la mano, quiso restar ante el embate de Javier Méndez y no hizo más que meter la pelota más adentro de su arco y 2 a 1 para Danubio.

Nacional en el minuto 94 tuvo una oportunidad y la pelota la sacó Sosa en la línea, para mantener el resultado.

Danubio le ganó a nacional los dos partidos que jugaron este año en Apertura y Clausura.

DANUBIO 2 NACIONAL 1

Estadio Jardines del Hipódromo

Jueces: Yimmy Alvarez; Richard Trinidad y Gustavo Márquez Lisboa. Cuarto árbitro: Federico Modernell

DANUBIO: Salvador Ichazo; Mateo Ponte, Mauricio Victorino, Lucas Monzón y Leandro Sosa; José Luis Rodríguez, Javier Méndez, Matías Fritzler, Pablo Siles (95′ Santiago Carrera) y Santiago Mederos (78′ Christian González); Nicolás Siri (87′ Santiago Paiva).

DT: Leonardo Ramos

NACIONAL: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela (66′ Mathías Laborda) y Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Emiliano Martínez y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Thiago Vecino y Pablo García (66′ Ignacio Lores).

DT: Jorge Giordano

Goles: 22′ Thiago Vecino (N), 40′ Nicolás Siri (D) y Sergio Rochet en contra (D)