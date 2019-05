Darío Pérez encabezará lista al senado y será candidato a Intendente de Maldonado

El diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, encabezará la lista de su sector a la Cámara de Senadores, y además anunció, que aunque obtenga la banca, se lanzará a candidato de Intendente de Maldonado.

En declaraciones con FM Gente, dijo que «no es que quiera ser una cosa o la otra. yo no soy candidato a senador porque me enloquezca irme a sentar al Senado. Es una herramienta. Y yo soy el más conocido que tiene la Liga».

El legislador aseguró que su intención es que le den «una oportunidad» para «ejecutar las cosas». «Si me dan la posibilidad de elegir entre hablar y ejecutar, toda la vida elijo ejecutar. La vida me ha obligado a hablar». Los que me conocen saben que hablo poco», aseguró Pérez.

Con el eslogan «Sólo los rebeldes cambian las cosas», Pérez viene llevando a cabo una gira por el país y se muestra confiado en conseguir los apoyos necesarios para su candidatura. Además, aseguró que su sector está «creciendo», pero pero aclaró que lo hace sin pescar «en la misma pecera. Salimos a pescar afuera. No canibalizamos a otros grupos del Frente Amplio», aseguró el legislador.