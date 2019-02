Darío Torres, de Sociedad Anónima “Este año nos jugamos a hacer reír”

Los humoristas de San José tuvieron cambios en la forma de presentar su espectáculo, no en el estilo, pero sí en la forma. Hay mensaje, se canta se baila, pero pasan por todas las situaciones de humor y a la vez la risa está presente casi en forma permanente.

Por Edgardo Bugiano

“Ajustamos cosas en esta segunda rueda, lo más difícil era que repetíamos con el mismo público, porque las dos veces nos tocó ir al teatro con la Catalina, eso es complicado porque la gente ya conoce el espectáculo. Sabíamos que había cosas que rindieron mucho en la primera rueda, pero, para el mismo público, repetir cansa, y otras nuevas que anduvieron muy bien. Pero en realidad lo que pasó fue lo contrario; en los bloques que pensamos que no iba a rendir, dieron rédito y hasta más que la primera vez, alguna mecha del Pato [Esteche] que está en su año, como me gusta decir, hay que levantarle todos los centros para que él defina, nos bajamos contentos y sin miedo que el tiempo no nos diera, en esta llegamos bien”, dice Darío Torres.

Un año distinto, cambiaron lo que venían haciendo, no el estilo, pero sí la forma de las humoradas.

Este año nos jugamos a hacer reír mucho más, otros años nos han criticado que en el espectáculo estábamos muy bien, en la visión global, en los rubros, pero en el rubro más importante de la categoría que es el humor nos decían que estábamos flojos, que no fueron buenos años. Creo que este carnaval demostramos que escuchamos que cambiamos y no pueden decir que no hacemos reír. Hasta el minuto seis, antes de la despedida, generamos una carcajada constante, lo que es mucho mérito del Pato Esteche.

Decís de la figura del Pato Esteche y es cierto, remata todo lo que anda en la vuelta, pero hay un trabajo colectivo de apoyo, de contraescena, de canto, baile y un partenaire como Carlos Barceló para levantarle centros, sobre todo en los Patones.

Eso siempre. Esa es la idea del grupo y que personalmente me gusta mucho. No siempre son Carlos o el Pato los que definen, me refiero a las situaciones más difíciles de defender; ahí sí van ellos dos, hasta por experiencia, se la das a cualquiera de ellos dos y sale. Pero todos tenemos nuestros momentos, rotar está bueno, siempre jugamos a hacer eso, a veces rinde más y otras menos, pero este año está perfecto.

Pasan por todas las situaciones de humor que existen, a todas les sacan jugo.

De situación, absurdo, visual, cantado. Hay mucho trabajo, hay un esfuerzo muy grande, más allá de viajar desde San José todos los días que cansa un poco; el grupo humano que tenemos en el que tiran todos para adelante.

En los espectáculos de los últimos años le pegan a Carlos Barceló con el tema de la camioneta en la que vienen de San José. ¿Cuánto hay de cierto?

Muuucho. No deja de ser un micro muy grande para los que hemos tenido [se ríe], es una camioneta china que tiene cinco puntas en la estrella, como dice el Pato, que le enrostra que no es una Mercedes, que es de cinco puntas, es “truchosky”, sin dudas.