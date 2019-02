Dazzler y Esplendor proponen celebrar San Valentín con obsequios para compartir

El Día de los Enamorados es una oportunidad única para que las parejas celebren y disfruten momentos mágicos. Para acompañarlos en esta jornada especial, Wyndham Hotels & Resorts organizó una serie de promociones pensada para este día. Aquellas parejas que opten por compartir una estadía en Dazzler by Wyndham Montevideo podrán brindar con una botella de champagne de cortesía, disfrutarán de una hora de masajes Couple Bubble en Ananda SPA, y a la noche serán agasajados con una cena para dos personas en Dakota, que incluye entrada, plato principal, postre y bebida.

El check out será a las 13 horas para aprovechar la vivencia al máximo. La promoción continuará durante todo el mes de los enamorados y costará USD 190 por habitación.

Por otra parte, durante todo febrero se podrá festejar San Valentín con la tranquilidad y el encanto de una de las ciudades más emblemáticas del país, en las habitaciones de Dazzler by Wyndham Colonia. La combinación de bombones y champagne es la elegida para recibir a los enamorados en cada suite con vista a la ciudad. La propuesta incluye desayuno buffet en el restaurante del Hotel, acceso a las instalaciones y late check out hasta las 13 horas.

El 14 de febrero será diferente en Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes, donde cada pareja será recibida con bombones y una botella de champagne para celebrar. El hotel ofrece un early check in a las 12:00 horas y un late check out hasta las 14:00 horas a un precio de USD 90 por habitación.

Quienes prefieran celebrar este momento especial cualquier día del mes podrán hacerlo en Esplendor by Wyndham Montevideo Punta Carretas, con vino, bombones y una cena para dos personas en el Restaurante Cabrón, disfrutando de una vista privilegiada.

Por consultas y reservas se puede comunicar al teléfono (+598) 2711 7711