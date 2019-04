De la tradición cinéfila

Por R.T

Con una grilla de 240 películas de 60 países, que se exhibirán en diez salas de Montevideo, el miércoles 17 de abril comenzará la edición número 37 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay -conocido como el festival de Cinemateca-, que se extenderá hasta el domingo 28. Y las expectativas están justificadas. Una rica historia de más de tres décadas ha convertido a este festival en uno de los eventos cinematográficos destacados de la región y en una tradición del otoño montevideano, que suele convocar a una ingente cantidad de cinéfilos ávidos de conocer títulos que quizás no lleguen a las salas comerciales.

Al igual que las ediciones anteriores, la programación estará organizada en diez secciones competitivas y a la vez panorámicas. Además están previstas algunas secciones con temáticas específicas, como el ciclo dedicado al nuevo cine español; el ya tradicional “Ensayo de Orquesta”, que pone el foco en la correlación entre cine y música; y también estará la sección “Ojo en el cine”, otra de carácter metacinematográfica, y varias muestras de otros festivales afines.

Las exhibiciones están programadas para las tres salas de la nueva sede de Cinemateca Uruguaya, la sala B del Auditorio Nelly Goitiño, la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, la Sala Zitarrosa, Life 21. También están previstas varias funciones con entrada libre y gratuita en la sala Tomás Berreta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La apertura del festival será el miércoles 17, a las 19.45, en el Teatro Solís, donde se exhibirá la película Deslembro (2018) de la realizadora brasileña Flavia Castro. Y la clausura, el domingo 28, será en la sala principal del Auditorio Nacional del Sodre, con la proyección Real Love (C’est ça l’amour) (2018), una coproducción franco-belga de la directora Claire Burger.

Agenda completa

Los organizadores del festival informaron que para esta edición de la competencia oficial de largometrajes se seleccionaron quince títulos, más dos que estarán fuera de concurso. Una de estas últimas será Los tiburones, la ópera prima de la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi, que recientemente fue galardonada en el prestigioso Festival de Sundance, uno de los eventos de referencia en el mapa del cine independiente.

“El jurado de la competencia oficial, que antes otorgaba un único premio, deberá, a partir de esta edición, decidir el Premio a Mejor película y Mejor dirección, además del Premio Especial del Jurado”, agregaron.

Pero ahí no termina esta historia. La agenda del festival incluye numerosas actividades y exhibiciones especiales. Una de ellas, dentro de la sección oficial y del ciclo Cine de Derechos Humanos, será la última obra del italiano Nanni Moretti, Santiago, Italia (2018), que reconstruye el papel de la embajada italiana en Santiago de Chile en los meses posteriores al golpe de Estado como asilo para cientos de refugiados opositores a la dictadura de Pinochet. Esta temática, de singular vigencia y sensibilidad, también será abordada a través de varios documentales que componen la competencia: Operación Cóndor (2018), Las cruces (2018), La casa de Argüello (2018) y La causa contra Franco (2018).

Además de estos títulos, o los de Focus España -sección muy recomendable- y las visitas de varios realizadores, se exhibirá una nutrida selección de cortometrajes en sus secciones competitivas y panorámicas, con casi ochenta películas internacionales y doce obras de realizadores uruguayos. Entre estos títulos se cuentan: Bodas de oro, de Lorenzo Tocco, Confluencia, de Felipe Bellocq, Crisis, de Cristhian Orta, 10 dados de la fortuna, de Pedro Duarte y Luis Pedro Valdés, El muelle, de Gabriel Bossio, Giros, de Matías Canzani, Hogar, de Gerardo Minutti, Los cielos de Zha, de Juan Martín Xavier y Pedro Cayota, Luz breve, de Florencia Colman, Mandado, de Ignacio Bide y Xavier Bauzá, Negra, de Lucía Nieto Salazar y Ser parte, de Florencia Diano.

De pique y cierre

La apertura y la clausura del festival tendrán como protagonistas a dos realizaciones extranjeras que cuentan con elogiosas valoraciones de la crítica especializada.

El film Deslembro (2018), que se exhibirá en la apertura a realizarse en el Teatro Solís, es el opus más reciente de la cineasta brasileña Flávia Castro. Un interesante cruce de historias personales, heridas históricas que siguen sin cerrarse, ilusiones, los lastres del exilio, la hostilidad de lo desconocido en un Brasil marcado por la dictadura, que gana dramatismo y expresividad a través de una narrativa que resiste el maniqueísmo y panfleto facilista.

Para la clausura, en el Auditorio Nacional del Sodre, está programado el film Real Love (C’est ça l’amou), de 2018, de la directora francesa Claire Burges. La realización, que tiene como protagonista al actor y también director belga Buli Lanners, tiene como eje la historia de una mujer que decide fugarse de su vida, de todo lo que la rodea, para transitar un camino propio. Esta historia, contra lo previsible, se narra desde el punto de vista del esposo, que intenta lidiar con la pena, el abandono, y a la vez hace lo posible por ocuparse de las hijas y de la casa.

Títulos en competencia

Para disputarse los galardones en la competencia de largometrajes internacionales figuran los siguientes títulos: Acerca de él o de cómo no temió al oso (Armenia, 2019), de Nariné Mkrtchyan y Arsen Azatyan; Aniara (Suecia-Dinamarca, 2018), de Hugo Lilja y Pella Kagerman; Catorce (Estados Unidos, 2019), de Dan Sallitt; El hombre que sorprendió a todos (Rusia-Estonia, 2018), de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov; I do not care if we go down in history as barbarians (Rumania-Alemania-Bulgaria-Francia-República Checa, 2018, de Radu Jude; Monos (Colombia-Argentina-Países Bajos-Alemania-Suecia-Uruguay, 2019), de Alejandro Landes; Nuestro tiempo (México-Francia-Alemania-Dinamarca-Suecia, 2018), de Carlos Reygadas; Petra (España-Francia-Dinamarca, 2018), de Jaime Rosales; Piranhas (Italia, 2019), de Claudio Giovannesi; Present. Perfect (Estados Unidos-Hong Kong, 2019), de Shengze Zhu; Repertorio de ciudades perdidas (Canadá, 2019), de Denis Côté; Serpentário (Portugal-Angola, 2019), de Carlos Conceição; So long, my son (China, 2019), de Wang Xiaoshuai; Sinónimos: un israelí en París (Francia-Israel-Alemania, 2019), de Nadav Lapid; Temblores (Guatemala-Francia, 2019), de Jayro Bustamante;

Además, en esta sección oficial se exhibirán fuera de concurso los films de

dos directoras que vienen de cosechar importantes galardones: Estaba en casa, pero (Alemania-Serbia, 2019), de Angela Schanelec; Los tiburones (Uruguay-Argentina-España, 2019), de la uruguaya Lucía Garibaldi.