De León denunciará a Pablo Mieres por “daño moral”

El senador frenteamplista Leonardo de León (Compromiso Frenteamplista, lista 711) anunció que iniciará acciones legales contra el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, por daño moral.

Mieres fue quien denunció a de León ante la Justicia por el uso irregular de las tarjetas corporativas cuando presidía ALUR. El fiscal Luis Pacheco decidió no accionar penalmente contra De León.

“Se confirmó que Mieres es un gran carroñero de la política”, dijo De León durante una conferencia de prensa este jueves en el Senado. “Mieres perdió con su gran plan de enchastre público”, agregó.

“Algún colega senador se adelantó unas horas hablando de desafuero. Me he ocupado de él en algún momento pero no vale la pena”, afirmó al criticar a su colega Rafael Michelini por declaraciones publicas realizadas este miércoles.