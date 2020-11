De tal Palo, asoma de Castillos a la capital

El Dúo conformado por Eduardo Silva Quintana y Pablo Graña vienen trabajando juntos hace unos años, luego de acompañarse mutuamente, con bajo y guitarra en sus proyectos solistas.

En esa etapa previa cantaban algunas canciones a dos voces y eso dio pie a emprender un nuevo sueño, junto con el pedido del público que veía de buena manera “el dúo”.

Consultados sobre la elección del nombre, sostienen que se refiere a las coincidencias en cuanto a lo que el canto popular debe representar. ¨Para nosotros es de vital importancia por un lado mantener la identidad pero también incorporar cambios desde la estructura musical y poética incrementando arreglos aggiornados a los tiempos que vivimos, donde el tipo de música que desarrollamos compite con otros géneros. También ambos provenimos de familias de músicos y cantores que han tenido relevancia regional tanto en el género folclórico como tanguero, y allí desde el seno del hogar aprendimos y compartimos el valor de la música. El nombre trata de definir en esas palabras “De Tal Palo” de dónde venimos, quienes somos y hacia dónde queremos apuntar¨ Indicó Pablo.

A partir de allí han participado de distintos festivales recorriendo gran parte del Uruguay profundo, entre los cuales se destaca: Festival a orillas del Olimar, Festival de integración Fray Bentos, Festival de Santa Teresa, Festival del Asado con Cuero, Fiesta del Jabalí en Aiguá, Festival Derrochando Coplas de Rocha, Festival de San Miguel, Fogones de los Barrios en 33, Festival Butiápalma y Festival de Durazno.

El dúo tiene editado un disco ¨Esencia¨ y está en proceso de grabación su segundo material del cual ya se puede escuchar algún adelanto en las redes y a través de Spotify. En relación al nuevo disco, los músicos teniendo en cuenta la experiencia anterior, vienen trabajado mucho sobre la interpretación y los arreglos vocales tratando de explotar el registro vocal que ambos poseen. ¨Este dúo tiene como característica no tener una primera, segunda o tercera voz, definida como es lo tradicional, ya que en la melodía de una misma canción rotamos¨, subrayó Eduardo.

Consultados sobre, qué significó haber sido premiados por el MEC, en el concurso donde la propuesta era Canciones por la NO violencia hacia niñas y mujeres, Eduardo y Pablo afirmaron estar felices por la distinción recibida y también comprometidos con este flagelo que ocupa los titulares de las noticias en forma cotidiana. ¨Consideramos que los músicos podemos ser voceros de los que otros quieren decir y no pueden, si bien también le podemos cantar a nuestro paisaje, al amor y a las pequeñas historias de nuestro entorno o personajes del mismo; nuestro canto no puede ser ajeno a las situaciones que generan vulnerabilidad e inequidad social¨ subrayaron.

Yendo un poco hacia los referentes, el dúo sostiene que es necesario tener en cuenta algunos aspectos: en la década del 70 y 80 en el interior del país, en Castillos se escuchaba folclore argentino, tangos y algunos artistas del “canto popular” uruguayo, para esa época los que podemos resaltar son: Guarany, Mercedes Sosa, Falú, Yupanqui, Tucu Tucu, Quillahuasi, y Chalchaleros. Dentro de los artistas locales Zitarrosa, Zucarà, Olimareños, Amalia de la Vega, Sampayo y Ariel Cabrera Rijo. Ya en tierras tangueras, la mirada solía estar puesta en Julio Sosa, Magaldi, Gardel, Goyeneche, y orquestas típicas como la de Donato Razziati, Piazzola, etc.

Más acá en el tiempo se incluye además la nueva trova cubana (Silvio y Pablo), Los Nocheros, Jorge Rojas, Victor Heredia, Abel Pintos, y a nivel local Sabalero, Larbanois Carrero, Jaime y Rada.

Está claro que el abanico de sonoridades y estilos que empaparon el aprendizaje y el camino de este dúo rochense se ve reflejado en su trabajo y eso seguramente continuará ya que tienden a explorar nuevas vertientes.

A la hora de componer, Pablo dice que ¨si bien nace por inspiración, existen mecanismos “informales” que surgen cuando uno escucha o ejecuta un instrumento, en el caso nuestro, la tecnología ha permitido acoplarnos o complementar las ideas ya que vivimos (actualmente) en ciudades distintas (Castillos y Treinta y Tres). Muchas veces una video llamada o un mail, son los medios que empleamos para crear una canción donde cada uno pueda aportar desde su lugar, el conocimiento y la creatividad para tal fin¨

Hoy cuentan con un home studio que sirve de plataforma para el trabajo profesional donde pueden plasmar ideas y ser más rigurosos en el proceso para llegar al producto final

Algo que destacan con énfasis los artistas es que la Usina Cultural de Castillos se ha transformado en su segunda casa por momentos, con el gran aporte profesional de sus referentes en audio, video y gestión. Desde este espacio han logrado concretar sueños que se han transformado en realidad demostrando la importancia que tiene descentralizar la cultura y ponerla al servicio de las comunidades locales

El futuro en la capital

El dúo tiene como objetivo y desafío para el próximo año poder lograr llegar a todos los rincones del país a través de los medios de difusión masivos (radios, televisión, redes, plataformas) y mostrar en vivo en festivales su propuesta musical.

El gran desafío para De tal Palo, así como para muchos músicos del interior es ¨ poder llegar a Montevideo , ya que es mucho más sencillo y más frecuente, ver artistas capitalinos traer sus propuestas musicales a nuestro medio¨.

Para eso vienen trabajando con gran entusiasmo, intensidad y exigencia en el nuevo material que presentaran a la brevedad, y seguramente pisarán con éxito los escenarios de Montevideo.

Hoy el grupo está conformado por músicos de Rocha y Treinta y Tres: Leonardo Acosta (Chuy), Wellington Martínez (Treinta y Tres),Marcelo Pachón (Treinta y Tres), Daniel Ortiz (Treinta y Tres), Eduardo Silva y Pablo Graña (Castillos y Treinta y Tres).