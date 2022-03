«De uno en uno, como come la gallina, así juntaremos los votos para el SÍ»

La tarea de juntar las firmas tuvo que ser silenciosa y de uno en uno, «y así, de uno en uno, como come la gallina, vamos a conseguir los votos para el Sí. Confío en la militancia de a pie que en muchas oportunidades nos salvó y ahora volverá a hacerlo», dijo la senadora Lucía Topolansky a Caras y Caretas.

Recordó que, en las elecciones presidenciales, entre octubre y noviembre el FA ganó 9 puntos porque hizo un enorme puerta a puerta y la diferencia terminó siendo de 30 mil votos, por lo que el país quedó dividido en dos. De los tres presidentes que fueron a balotaje Lacalle fue el que sacó la menor diferencia, el primero fue Pepe, y después Vázquez», agregó.

A su criterio, uno de los pecados más grandes que tiene la Ley de Urgente Consideración es el mal uso de una herramienta constitucional, y el antecedente que genera.

«Es una ley que surge en la Constitución en el año 67 hasta ese año había un gobierno colectivo en Uruguay y al pasarse a un gobierno presidencial algunos juristas pensaron que había que darle alguna herramienta, por si el presidente no tenía mayoría suficiente para cuestiones urgentes».

«Ese es el fundamento, y así se vino usando. Todos los gobiernos lo aplicaron, el nuestro también, para cosas urgentes, pero es muy diferente cuando tiras una ley de más de 500 artículos en una circunstancia como la que estábamos con un funcionamiento parlamentario disminuido por la pandemia», subrayó.

La senadora consideró absurdo que se diga que es una ley «popular», y sin embargo «hay que salir a explicarle a la gente de que se trata. Es una contradicción flagrante».

«Y así como el presidente pide que le expliquen cuáles son los prejuicios, podemos preguntarle cuál era la urgencia que tenían para usar este mecanismo para los chorizos artesanales que ya tenían una ley. Según ellos, el Uruguay no podía estar 5 minutos más sin esa ley. Y después en la Rendición de Cuentas fueron para atrás».

«También pusieron un artículo para la creación del Instituto de la Granja, que

nosotros apoyamos, porque entendemos que hay que hacerlo, pero la norma dice que en 180 días tiene que venir un proyecto para crearlo, y como cuesta una plata no lo mandaron todavía».

«¿No era más sencillo poner todos esos artículos como leyes y darles ritmo de aprobación? Si tenían las mayorías. De ese modo, nos hubiesen complicado la vida, porque 40 plebiscitos no sacábamos. Pero eligieron hacerlo atropellando y generaron este escenario», concluyó.