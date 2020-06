De varados y avivatos

Todos los países del mundo tuvieron que establecer diferentes mecanismos para repatriar a sus connacionales en el momento que se cerraron las fronteras por la pandemia del coronavirus.

Recuerdo los comentarios a través de las redes sociales en el mes de marzo e inicios de abril, cuando los vuelos humanitarios se sucedían. Mucha gente manifestaba su descontento argumentando que ellos no tenían por qué asumir el costo de esos vuelos ya que los que no estaban en el país era porque no previeron lo que iba a pasar y se fueron de paseo. Esos comentarios eran los menos agresivos, ya que otros directamente decían que “esos” eran unos vivos que aprovechaban la situación para viajar de “ronga” por no hablar de los que le ponían tinte ideológico y tildaban sobre todo a los que venían de Cuba u otros destinos vergonzosos para los ultraderechistas, que estaban infiltrándose conspiradores comunistas que venían a realizar actos que atentaban contra la tranquilidad y la paz ciudadana.

Lo anterior lo digo con conocimiento de causa ya que por mi condición de nacional uruguayo residente en Colombia, pude estar atento a esos y otros comentarios tanto en mi país natal como en mi país adoptivo.

Hoy sin embargo, en el caso específico de los uruguayos que estamos en Colombia, luego de 90 días de mantenerse las fronteras cerradas en la mayoría de países del mundo, veo con satisfacción que la presión ejercida por un grupo de compatriotas, que no calificaron como varados porque no tenían un pasaje de regreso comprado para luego del 13 de marzo, dio sus resultados. Hace pocos días la cancillería uruguaya entendió que la categoría de varados era tan dinámica como lo es la pandemia… los que no eran varados en marzo hoy pueden serlo y por eso deben continuar las gestiones con los países donde hay uruguayos para que éstos puedan regresar al país si lo necesitan.

Para aquellos que consideran que los que pretendemos viajar en este próximo vuelo de Colombia a Uruguay somos avivatos, quiero simplemente dejarles esta reflexión: en este grupo de uruguayos hay viajeros que llegaron por tierra a Colombia y no tenían pasaje de regreso comprado, por lo que no pudieron regresar en su momento. Desde marzo se encuentran desprotegidos, sin cobertura en salud, viviendo donde pueden; han gastado sus ahorros y lo que sus familias le han podido girar desde Uruguay. No han podido “pasear” como dicen algunos que ignoran el alcance de esto, simplemente porque en cuarentena no se puede ir a ningún lado. Tal vez piensan así porque aún no les ha pasado tener un hijo o una madre en esa situación, Pero no son solo turistas los que necesitamos viajar; hay estudiantes los cuales no han tenido cursos y no pueden seguir gastando lo que no tienen sin un objetivo claro; hay uruguayos que quedaron sin empleo y no pueden mantenerse más aquí y necesitan encontrar un refugio con sus familias para tomar un segundo aire, hay residentes como yo que por tener una emergencia médica de un familiar debe viajar urgente, en fin, hay todo tipo de situaciones las cuales han hecho ampliar el concepto de varados y no hay duda que en la medida que se prolongue esta situación seguirán surgiendo nuevos varados, uruguayos o residentes en Uruguay que necesitan viajar.

Observo con pena y desazón los comentarios que surgen cuando una noticia de éstas aparece en la prensa. Se habla de solidaridad en Uruguay y lo que realmente uno siente es que lo que hay es un resentimiento profundo. A veces pienso que somos pocos y por eso cada cual cuida su parcela por no haber otra opción para sobrevivir y observa al de afuera como un ser peligroso que le va a quitar ese espacio adquirido, como pasa en los pequeños pueblos cuando llega un forastero.

Se habla de solidaridad pero para el uruguayo que reside en el país los de afuera no podemos ni opinar y menos ejercer algunos derechos…por ejemplo el voto, simplemente porque nos dicen que no pagamos impuestos (error: muchos pagamos!) o cuando no quedan más argumentos, aparece otro: porque que no estamos “enterados del diario vivir” (error: las noticias nos llegan a todos).

Para mejor ahora, se dice que la gente que llega del exterior es un riesgo para la sociedad porque asumen que van a traer el virus… me aterra la ignorancia de gente perteneciente a un país educado. Por favor, solicito a las autoridades sanitarias del Uruguay que establezcan protocolos sanitarios claros y públicos para que de ninguna manera seamos excusa de riesgo para nadie.

Voy para Uruguay si se concreta el vuelo; espero con estas reflexiones haber ayudado a que mis connacionales a que sean realmente solidarios. Ah, me olvidaba, para tranquilidad del bolsillo, sepan que nosotros pagamos nuestros pasajes….