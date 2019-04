¿Debe dar un paso al costado Miguel Ángel Toma?

Después de conocerse los detalles del Caso Gavazzo, una pregunta quedó planteada en diversos medios; ¿Debe dar un paso al costado el secretario de la Presidencia?

El primero en salir a contestar esta pregunta fue Rafael Michelini. “Si el responsable es Toma, creo que debe dar un paso al costado”, dijo a Radio Uruguay.

“El presidente estuvo a la altura de las circunstancias, actuó con coraje y con firmeza, con muchos reflejos. Esos reflejos no los tuvo la Jurídica de Presidencia y el responsable es el responsable, si no tuvo reflejos, no protegió al presidente lo mejor es que dé un paso al costado. Estamos hablando de crímenes aberrantes, estamos hablando de que el presidente toma conciencia cuando sale la nota periodística”, agregó.