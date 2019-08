Decenas de casos de corrupción rodean a Luis Lacalle Pou

El candidato nacionalista habla de corrupción y fustiga a otros, pero convenientemente no mira hacia el interior de su partido.

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou insiste en pretender ser «implacable» con la corrupción, «aunque muchas veces se tiene que castigar a alguien con quien se tiene a priori una relación de afecto»…. Sin embargo, en la práctica el Partido Nacional no ha sido capaz de mirar para sus propias filas.

Según consigna el portal Unoticias.uy, los casos de corrupción en filas nacionalistas son varios. Entre ellos el del intendente de Artigas, Pablo Caram fue acusado de nepotismo y de persecución política al sacar a 400 frenteamplistas de la intendencia. Además creó un cargo que antes no existía para designar a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general,nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social.

Por su parte, el locuaz intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, fue denunciado por “abuso de poder, enriquecimiento ilícito y conjunción del interés público con el privado”. Recibió 15 denuncias penales durante el período de su anterior mandato, las cuales aún no han sido resueltas por la Justicia.

Entre los casos que recuerda Unoticias se encuentra el de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. Fue denunciada por nepotismo y “compras en negro”. Nombró a su hermano como director de prensa y quiso subir el salario tanto de su pareja como el de otros directores hasta un 107%.

En la Intendencia de Maldonado, Enrique Antía es denunciado por “Falta de transparencia”, ingresos“a dedo”, “nepotismo”, “entrega de viviendas sociales a los empresarios” y “venta de terrenos públicos”, a lo que se suma usufructuar tierras del Instituto Nacional de Colonización.

Otro de los casos es el del intendente de Soriano, Agustín Bascou, quién se ha visto envuelto en una serie de denuncias que hacían peligrar su permanencia en el cargo. Entre otras cosas permitió que su comuna comprara combustible en las estaciones de servicio que eran de su propiedad.

Otros casos hacen referencia a la senadora Verónica Alonso, procesada por conjunción del interés público y privado tiene además un juicio civil perdido por deudas impagas; el senador Álvaro Delgado, usufructuó 339 has del instituto nacional de colonización; Carol Aviaga denunciada por uno de sus peones por explotación laboral y agresión; el senador Javier García, realizó un uso ilegítimo de un título de pediatra que no posee; Luis Lacalle Pou fue denunciado por Pedro Bordaberry por extorsión al proponerle votar el fideicomiso que la intendencia de Salto propuso a la junta departamental a cambio de “no criticarlo más”. Adicionalmente su mano derecha y ex jefe de campaña, fue denunciado por vandalismo vinculado a una operación de incendiar contenedores de basura de Montevideo.

El escribano Antonio Zoulamián, suplente del diputado Gustavo Penadés, fue denunciado penalmente por diversos delitos de estafa, en virtud de diversos ilícitos perpetrados en la gestión de PYX SA, una empresa dedicada a préstamos financieros, que meses atrás presentó un pedido de concurso voluntario ante la Justicia

También los blancos en los directorios de los entes autónomos:

Mario Cusano (AFE), cobraba sus almuerzos al ente;

Saralegui (Correo) acusado de gastar un millón de pesos sin comprobantes.

Otros son los casos de Rodrigo Blas (procesado por defraudación tributaria), Nelson Bosch (procesado por narcotráfico), Luis Sosa (asociación para delinquir y contrabando), Alvaro Garcé (connivencia con narcos, eventual ministro de Lacalle Pou), Pablo Gutiérrez (robo energía eléctrica), u otros aspectos éticos como el del Presidente de la Junta departamental de Tacuarembó Felipe Bruno que reclamó una nueva dictadura y es uno de los mayores deudores de contribución de Tacuarembó, Horacio de los Santos (ex Sec. Gral de la intendencia de Paysandú) preso por abuso de funciones y contribución a la explotación sexual infantil por el caso de la Casita del Parque, Carlos Signorelli (ex intendente de Artigas) procesado con prisión por fraude estimado en 28 millones de dólares. Walter Zimmer (exintendente de Colonia) procesado con prisión por abuso de funciones vinculadas a empadronamientos de vehículos, y el más reciente precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori que tiene una deuda de 23. 7 millones de dólares con el Banco República que a pesar de sus gestiones no pudo ser cobrada…