Declaración pública del SUNCA

En la jornada de este 27 de febrero la dirección del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA PIT-CNT), emitió una declaración pública, a raíz de la decisión judicial con relación a la muerte de dos obreros del sector.

Por su importancia, Caras y caretas Portal la transcribe textualmente:

“Ante dos decisiones de la justicia que implican el procesamiento de un empresario y la formalización de otro por su responsabilidad en la muerte de dos obreros de la construcción, por incumplir las empresas las normas de seguridad laboral, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA PIT-CNT), declara:

Que destaca la decisión de formalizar a un empresario argentino, propietario en nuestro país del Hotel Quijano Apart Suite, por la muerte del obrero de la construcción Eugenio Bichinique, de 62 años de edad, ocurrida en un siniestro laboral en una obra de la citada empresa, el 20 de marzo de 2020, imputándolo del delito de “falsificación ideológica y estafa especialmente agravado en calidad de autor”, tomada por la jueza María Laura Sunhary que hizo lugar al pedido de los fiscales Diego Pérez y María José González, quienes en su investigación comprobaron que el citado empresario mintió y que eran ciertas las denuncias de la familia, que apoyada por nuestro sindicato y el abogado Oscar López Goldaracena, busca que esta muerte no quede en la impunidad.

Que el siniestro laboral ocurrió el 20 de marzo de 2020 a las 16.45 horas, en la obra en construcción de la empresa Beauty Life S.A. Que Bichinique cayó de más de tres metros de altura, fue internado en el CTI y murió 14 días después. Que la Fiscalía comprobó que Bichinique no estaba registrado en el BPS y no contaba con los implementos mínimos de seguridad para proteger su vida. El empresario no denunció la muerte ni ante la Policía, ni ante la Inspección General del Trabajo, mintió ante el BPS y el BSE. Las mentiras del empresario fueron sobre el tiempo de trabajo de Bichinique en la empresa, la altura de la que cayó y hasta la hora del siniestro.

Que la acción de la justicia que pone al descubierto esta conducta irresponsable y delictiva de este empresario comienza cuando la familia denuncia esta situación ante nuestro sindicato, aproximadamente dos meses después de la muerte del obrero. Desde ese momento el SUNCA ha estado permanentemente asistiendo y asesorando a la familia en este proceso para llegar a la verdad y lograr que se haga justicia. Y lo seguirá haciendo.

Que toma nota del procesamiento, determinado por el juez Huberto Álvarez, de un empresario de la construcción, uruguayo, a una pena de “12 meses de prisión, en régimen de libertad vigilada, por el delito contenido en la ley de Responsabilidad Penal Empresarial”, en este caso por la muerte del obrero Gonzalo Manuel González Coppetti, de 31 años, ocurrida el 20 de julio de 2018, cuando cayó al vacío de varios metros de altura, cuando trabajaba en una empresa subcontratada dentro de un supermercado Disco.

Que en este caso la familia del obrero fallecido y los abogados actuantes han manifestado públicamente su discrepancia con el acuerdo alcanzado por el fiscal Juan Gómez y la defensa del empresario procesado mediante la modalidad de juicio abreviado, por lo que las instancias penales y civiles continuarán.

Que estos terribles hechos muestran que, solo avanzando en la regularización del trabajo, cumpliendo las normas de seguridad, las leyes laborales y también fortaleciendo la organización sindical se pueden prevenir los siniestros laborales y evitar las muertes.

Que reafirma la justeza de la lucha por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, el Decreto de Seguridad e Higiene de la industria y los distintos avances en los convenios colectivos, porque lo primero a defender es la vida de las y los trabajadores.

El SUNCA nos une”