Defender la alegría: no te olvidaremos, Tabaré

“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”, escribió el grabador, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada.

Y “calavera no chilla”, solía decir Tabaré Vázquez. Un médico, oncólogo que combatió el maldito cigarrillo que es una vieja pandemia y terminó muriendo de cáncer de pulmón. Cosas que tiene la vida. Un demócrata que falleció el mismo día que el ex presidente Óscar Gestido y Joao Goulart.

¿Qué mejor que un médico para entender a la gente, hablar con la gente y aplicar sus conocimientos científicos para cambiar un país? ¿Qué mejor que un oncólogo, siempre cerca de la muerte, para explicar las cosas más difíciles a la gente?

Un defensor acérrimo de la libertad. Lo conocí sin saber bien quién era, precisamente en el Penal de Libertad cuando visitaba a su hermano preso por la dictadura. Mi madre fue compañera de María Auxiliadora (Mary) en la escuela. Ambas habían perdido a sus padres muy pequeñas.

El padre de Tabaré fue un obrero de Ancap despedido durante el conflicto sindical de 1951, motivo por el cual estuvo preso, cuando Vázquez sólo tenía 11 años. Conoció la pobreza en carne propia. Llegó a ser reconocido por el mundo entero pero nunca perdió la alegría, la bonhomía ni la humildad.

Lo acompañé en varios viajes y su gesto siempre era saludar a todo el mundo dándole la mano a cada uno. Sacó de la pobreza y la indigencia a mucha gente en Uruguay, distribuyó ceibalitas por todo el país y le dio un giro total a la salud pública, bases para nuestra fortaleza frente a la pandemia actual.

Sin ser un político llegó a serlo como uno de los mejores. Llevó al Frente Amplio a ganar la Intendencia de Montevideo y el gobierno por primera vez. La medicina, la política, el fútbol y la familia fueron los ejes de su vida. En todos se destacó. Logró lo que no muchos políticos logran, el respeto de sus adversarios y de quienes nunca lo votaron.

Seguidor como el General Seregni del ideario artiguista, cuyos valores solía recordar. Desde el balcón del Hotel Presidente, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en Uruguay, gritó su famosa frase: “Festejen uruguayos, festejen”. Y festejamos. Y seguiremos festejando, Tabaré.

Imagino que hoy pediría lo mismo, que festejemos, por eso también el Frente Amplio pidió que escuchemos la canción basada en un poema de Mario Benedetti: «Defender la alegría».

Por Víctor Carrato