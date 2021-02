Defensa del corredor Pájaros pintados: “esa lancha no era del ministerio de Turismo, a eso yo le llamo robo, esa lancha era de los berlineses»

La reacciones y discrepancias por el retiro de una lancha turística, que fuera otorgada a Nuevo Berlín, en el marco del corredor Pájaros Pintados y su traslado a la Charqueada en Treinta y Tres, continúan.

La decisión, recientemente adoptada por el ministerio de Turismo, ha sido calificada por el diputado del Frente Amplio (FA), Constante «Tany» Mendiondo, como una gran sorpresa “parece que no para todos, porque de alguna manera, hemos oído con perplejidad, que había conocimiento de esta decisión de parte de autoridades departamentales”.

La afirmación fue expresada durante una entrevista realizada al diputado frenteamplista, por el periodista Milton Lancieri, del departamento de Rio Negro.

“La embarcación de Pájaros Pintados se corresponde con un proyecto de desarrollo turístico con una logística que tiene mucho que ver con el empoderamiento de la comunidad de Nuevo Berlín”, destacó Mendiondo.

Resaltó, además, que uno de los logros del proyecto, en el período de gobierno anterior, fue haber logrado una terminal fluvial “que es excelente”, además, de todos los emprendimientos que se fueron sumando alrededor de la misma.

“Entre las fortalezas de esa política estaba la lancha”, especificó, “que, en el destino turístico Berlín, está muy asociado a las islas, además de lo que pueda estar asociado a la cultura de tradición berlinense y en ello es clave la lancha”.

Mendiondo reconoce, de forma clara, que se presentaron dificultades con la lancha “tuvo dificultades porque el patrón de lancha que la tiene que manejar y administrar, tiene una exigencia importante del Estado uruguayo, que al final terminan siendo inviable”.

“Con esto pasó un poco lo mismo”, afirmó, al referirse a las dificultades que se presentaron para su gestión por parte del patrón designado.

“Uno va del lado argentino, anda en lanchas viejas, se utilizan esas exigencias sin apartarse de la seguridad no son tantas como acá que son extremas”, comparó.

En su comparación, con lo que sucede del lado argentino, continuó explicando que, “para manejar la lancha de Berlín poco menos que pedían un comandante que hubiera tenido cuatro batallas”, graficó.

“En ese puzle de logística turística hay cuestiones que darán pérdida siempre, pero en la cadena que su funcionamiento significa, siempre otro se va a beneficiar”, destacó al referirse a las críticas sobre su viabilidad y rentabilidad.

“Esas cuestiones se tienen que compensar”, remarcó, “algunos anillos dan pérdida o no se sostienen, no son sustentables, eso era lo que había que analizar, no llevarse la lancha, por eso en algún momento, se dijo que el corredor de los Pájaros Pintados había llegado para quedarse”.

“Lo que sucedió acá es increíble porque le sacaron una cuestión vital para la cadena logística del destino turístico de Berlín que, si bien había que ayudarlo para que funcionara mejor, la decisión no podía ser llevársela, la decisión tenía que ser mejorar las condiciones por las cuales no podía tener esa navegabilidad”, afirmó.

En el curso de la entrevista fue enfático al señalar que la demanda y los destinos, para un uso productivo de la lancha, estaban.

Para el diputado de la oposición, esta decisión implica que comienza a desarmarse el corredor de los Pájaros Pintados, “está muy claro que el gobierno de Lacalle Pou ha hecho en materia de turismo algo que es increíble (…) y es que se interrumpe una política de Estado con Cardoso y Monzechi, que vienen y quieren destruir algo que costó tanto construir”.

En su relato, resaltó la calidad, la formación y la legitimidad popular que han tenido los profesionales que han estado vinculados al proyecto del corredor.

“Esta gente que está a cargo del turismo, no solamente los tiró al barro, sino que han mentido y además profesionalmente los ha destratado, a nosotros nos preocupa, porque acá la clave es la unidad del departamento”.

El diputado contó que toda vez que se conoció la decisión del ministerio de Turismo, se puso en comunicación con el alcalde de Berlín y le manifestó “nosotros estamos a la orden, ustedes son los que plasmaron todo el trabajo, pero acá hay que salir a defendernos, no nos pueden sacar nada”.

“Nosotros no vamos a acompañar funerales”, expresó con énfasis, “nosotros vamos a acompañar si se planta el departamento con sus autoridades principales, el intendente, los alcaldes, los municipios, los concejales, las juntas si se plantan y dicen, esto no lo llevan, esto o se interrumpe”.

Para el diputado, en este caso, hay que adoptar la misma posición que se asumió por los diputados de todos los partidos políticos, cuando se tomara la decisión de eliminar el Imesi en el Litoral.

Algo que se evitó y que “era una vergüenza porque, en realidad, si quieren hacer un decreto diciendo que están los pasos de frontera cerrados, que lo haga el presidente de la República, porque en el decreto ese, la única facultad que tiene la DGI es para regular los precios en función del precio de un lado y el otro”.

“Nos parece muy grave lo que está sucediendo en los últimos días”, recalcó, “porque son señales terriblemente dificultosas para el futuro (…) ahora nos están sacando “robando las cosas” (en sentido metafórico) o interrumpiendo”, remarcó.

“Esa lancha no era del ministerio de Turismo, a eso yo le llamo robo, esa lancha era de los berlinenses, era del territorio”, destacó y agregó que en las declaraciones que han realizado los jerarcas de Turismo, lo único que sobresale es su ignorancia sobre el proyecto y sobre la propia historia del proyecto en Berlín, que no era explicable por razones políticas, ya que Berlín era gobernado por el partido Nacional y no por el Frente Amplio, como habría sugerido el ministro en declaraciones efectuadas a radios locales.

“Los que nos tenemos que plantar y no permitir que estas cosas sucedan somos los representantes y autoridades del departamento, y con ellos el pueblo detrás, no podemos permitirlo y lo calificó de robo porque eso está incorporado al patrimonio de Nuevo Berlín (…) si les duele lo del corredor de los Pájaros Pintados, que le cambien el nombre, pero que no olviden que acá hay un destino turístico que está pintado en el mapa gracias al corredor de los Pájaros Pintados (…) y lo vamos a defender a capa y espada”, concluyó expresando.