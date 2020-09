Demandan en Estados Unidos cambio de política con Latinoamérica

Sostiene la publicación que mandatarios demócratas y republicanos impulsaron políticas intervencionistas en la región, pero bajo el gobierno de Trump existe un mayor retroceso, impactando la capacidad de los gobiernos del área para implementar sus propios planes socioeconómicos y medioambientales.

El grupo envió una carta a la campaña de reelección del mandatario republicano y del demócrata Biden, a fin de comprometerse a impulsar la política del ‘Buen Vecino’ y no la doctrina Monroe, precisa el rotativo.

Manuel Pérez-Rocha, director del Programa del Proyecto de Economía Global en Institute for Policy Studies con sede en Washington, apuntó que con la Doctrina Monroe, se afirma el control geopolítico de Estados Unidos sobre América Latina.

Esa política justificó a los distintos gobiernos en la intervención e ‘invasiones militares’, incluso para apoyar dictaduras, como una forma de tener mayor control económico.

La carta establece seis peticiones concretas: (1) poner fin a las amplias sanciones económicas; (2) modificar la política de militarización; (3) poner fin a la interferencia política; (4) apoyar los derechos humanos de todos los pueblos; (5) modificar la política de inmigración, y (6) cambios en la política comercial.

Los expertos en política exterior, economía, narcotráfico, inmigración, acuerdos comerciales, entre otras especialidades, recuerdan a los candidatos que durante el gobierno del presidente Barack Obama se priorizó una relación menos intervencionista con naciones latinoamericanas.

Las organizaciones impulsoras, como ActionAid USA, African Services Committee, Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE), Amazon Watch, Center for International Policy, Institute for Women in Migration (IMUMI), Just Foreign Policy, Latino Commission on AIDS, entre otras, destacan que el 2021 será un reto especial para todos los gobiernos tras la pandemia de coronavirus.

Pérez-Rocha advirtió que la intervención de Washington en Latinoamérica, a ‘tabla rasa’, sin considerar las necesidades sociales de cada nación, afecta más a las economías que beneficiarlas.

En los primeros 100 días del próximo gobierno, dijo el experto, se deberán tomar algunas medidas urgentes: poner fin a la doctrina Monroe, terminar con el impulso del neoliberalismo y regresar a la política del ‘buen vecino’ con Cuba.

La Administración Trump llama abiertamente a su política para América Latina y el Caribe la ‘Doctrina Monroe 2.0′, y el Partido Demócrata no fue mucho mejor, lamentó.