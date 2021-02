Denuncia la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) demoras en traslados de pacientes positivos a Covid-19

En un comunicado remitido en la jornada de este sábado por la Secretaría de Salud y Presupuesto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se ha informado, según consigna Montevideo Portal, “que desde las 18 horas del viernes hay pacientes positivos de coronavirus en el Hospital Maciel que esperan ser trasladados al Hospital Español, «estando el traslado coordinado y aprobado».

De acuerdo al medio de prensa, la situación fue informada a ASSE, a quien se le solicitó se realicen dichos traslados «de forma urgente».

En el comunicado se señala que la situación en el nosocomio se ve agravada porque allí se “cuenta con un número considerable de trabajadores menos por encontrarse en aislamiento», debido a los contactos que tuvieron con pacientes positivos.

“A las 9 de la mañana de este sábado los pacientes no habían sido trasladados y desde ASSE informaron que se realizará en cuentagotas, porque SAME no tiene móviles disponibles», reseña Montevideo Portal citando el comunicado de la Federación.

Ante esta situación, la FFSP ha insistido en la necesidad de «pagar móviles de traslado privado», una demanda que ha sido rechazada por las autoridades de ASSE.

«Aquí hay dos aristas, uno el tiempo de exposición y otra la angustia del usuario frente a estas circunstancias. La causa de la precariedad, falta de seriedad y poco apego es causado por el ahorro», afirma el comunicado.

Con relación a la falta de recursos humanos, la secretaria de la FSP, ha ratificado que seguirá denunciando la situación y que agotarán «los caminos parlamentarios denunciando estos hechos».