Denuncian funcionarios civiles penitenciarios intentos de amedrentamiento de ministerio del Interior e INR

La organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), emitió el pasado 14 de setiembre, una comunicación a sus afiliados donde expresan su rechazo a los descuentos que se les realizara por los últimos paros realizados, al tiempo que denuncian que ello significa un intento de amedrentamiento por parte de las autoridades del ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

“Respecto al descuento de los dos últimos paros (…) nos preocupa la postura que está tomando la administración, en la cual vemos irregularidades y que se está pasando por alto las condiciones que están reguladas en el decreto NO. 26011”, señala la comunicación que recuerda las formas en que se regulan las compensaciones en el mencionado decreto.

“No es correcto”, afirman “el descuento del 100% del presentismo por el único motivo de la realización de un paro de una única jornada en el mes” y agrega “nos están amedrentando para callarnos, pero no podrán, no pasarán”.

La comunicación señala, en referencia al papel de los funcionarios civiles penitenciarios y en directa alusión al ministro del Interior “Señor ministro del interior y autoridades del INR no confundan, no vendan humo, que para rehabilitar se necesitan funcionarios civiles y no funcionarios que repriman. Quien rehabilita, no Reprime”, concluye afirmando la comunicación de Ofucipe.

La organización ha confirmado su adhesión al paro general de mañana jueves 17 de setiembre.