Desde aviones militares espían protestas en EEUU y Chile

Medios de prensa estadounidense denunciaron vuelos de aviones de espionaje sobre las manifestaciones antirracistas en varias ciudades de ese país. Simultáneamente en Chile se denunciaron acciones similares sobre la Araucanía, las que fueron confirmadas por autoridades militares.

The Intercept, Forbes, The Washington Post y The New York Times –entre otros– informaron sobre aviones militares que han sobrevolado protestas en Portland, Washington y Minneapolis.

Señala el portal chileno interferencia.cl que el caso de Portland motivó una solicitud de información de un senador demócrata a la Fuerza Aérea de EE. UU. La entidad aseguró que el vuelo correspondía a una práctica agendada meses atrás, por lo que se trataba de un ejercicio que no estaba destinado a “reunir información de inteligencia o conducir operaciones relacionadas a los disturbios civiles” en la zona.

Para el caso de Washington y Minneapolis, la secretaría de la Fuerza Aérea anunció al New York Times que “se está conduciendo una investigación acerca del uso del avión RC-26 de la Guardia Aérea Nacional para apoyar autoridades civiles durante protestas recientes en ciudades de Estados Unidos”.

Interferencia indica que en Chile el contralmirante Carlos Huber, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, en la Araucanía, reconoció que un avión de la Armada realizó “patrullajes para reforzar la vigilancia desde el aire” luego de una serie de ataques armados en la zona de Tirúa, en el pasado mes de abril.

Este anuncio se ha sumado a denuncias de los lugareños sobre estos vuelos. Según informó el portal resumen.cl se trata de un CASA C-295 Persuader, de características similares al empleado en Portland.

Dicha aeronave es un avión de patrulla marítima y guerra antisubmarina. Cuenta con cámaras electro-ópticas e infrarrojo (que permite detectar variaciones de temperatura), un detector de anomalías magnéticas, un sistema ELINT de inteligencia mediante la obtención de señales electrónicas (tales como ondas radiales, microondas, etc.) las que son recopiladas y analizadas, un sistema de Inteligencia de Comunicaciones (COMINT) que permite interceptar comunicaciones de voz, texto y señales, identificador de vehículos amigos o enemigos (IFF), entre otras características.

Moderna tecnología

El portal The Intercept señala que el avión que sobrevoló Portland era un Dornier DO-328 Cougar. Se trata de una aeronave que cuenta con equipamiento de última tecnología para realizar vigilancia “de largo alcance”.

Mientras tanto en los casos de Washington y Minneapolis se trató de un RC-26, también equipada con tecnología de punta para realizar labores de espionaje y vigilancia, pudiendo reconocer individuos desde una altitud de entre 1.200 y 6.000 metros de altura.