Expresidente de la AUF confesó hacer pago miles de dólares a Sebastián Bauzá

El caso de Sebastián Bauzá

En particular, Figueredo se refirió al entonces presidente de la AUF, Sebastián Bauzá y exdirector de la Secretaria de Deportes del gobierno de Lacalle Pou, a quien aseguró haberle entregado personalmente US$ 400 mil en dos pagos de 200 mil cada uno. "Bauzá vino a buscar primero US$ 200 mil a mi casa y luego los otros US$ 200 mil. El único que no cobró fue el chileno Harold Mayne Nicholls", declaró.