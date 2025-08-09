Maxi Silvera puso en ventaja a Peñarol

Peñarol y Nacional ya juegan un clásico sin público a causa del fallo de la Comisión Disciplinaria de fecha 16 de julio de 2025 en el marco de la final del Torneo Intermedio de 2025 en el que fue herido de gravedad un policía en la tribuna América del Estadio Centenario por una bengala lanzada desde la Colombes
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Pese a las tribunas vacías, Peñarol busca hacer pesar la localía y conseguir un triunfo que lo deje a tres puntos en la Anual y le permita sacarle seis unidades de ventaja en el último torneo del año.
La hinchada de Nacional realizó un banderazo en las afueras de Los Céspedes para despedir al equipo. Lo propio hicieron los Manyas en Los Aromos.
El partido es arbitrado por Javier Burgos Martín Soppi, Alberto Píriz y Federico Arman a nivel de cancha, mientras que Diego Dunajec, Yimmy Álvarez y Héctor Bergaló estarán en el VAR.
Si bien el encuentro se desarrollará sin público general, la Policía Nacional definió un plan integral de seguridad orientado a prevenir posibles desórdenes y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, tanto en el entorno del estadio como en otros puntos estratégicos de Montevideo, para el cual se destinaron en general unos 150 efectivos.