Montevideo City Torque goleó a Deportivo Riestra y quedó a un paso de octavos de final

Con goles de Slaomón Rodríguez, Eduardo Agüero (MCT), Ignacio Arez -en contra- y Yonatan Goitia, también en contra, Montevideo City Torque se impuso ante Deportivo Riestra por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, los ciudadanos quedan a un paso de la clasificación a octavos de final.