Nacional derrota a Racing por 3 a 2 en el Gran Parque Central

Tras el empate y pese a desaciertos de ambos Nacional logró mantener cierta supremacía. Hacia el final del primer tiempo Racing no lograba salir de la media cancha al tiempo que Nacional no lograba llegar con frecuencia y claridad. No obstante, a los 43 minutos, Bentancourt llegó al arco rival y convirtió el segundo gol para los tricolores.