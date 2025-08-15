Peñarol cae 1 a 0 ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

Con gol de Guillermo López Boston River derrota 1 a 0 a Peñarol por la tercera fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Sobre los 42 minutos un tiro de esquina para Boston River le permitió al sastre obtener su primer gol. Y fue gracias una entrada de López que empujo una pelota desviada en un cabezaso previo. Uno a cero para el dueño de casa. Con ese resultado se fueron al entretiempo.
Los aurinegros vienen de ganar su compromiso por la Copa Conmebol Libertadores mientras que su rival ya está en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.
Boston River:
Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Mauricio Vera, Agustín Amado, Agustín Albarracín; Agustín Anello y Facundo Rodríguez.
DT: Diego Aguirre
Peñarol:
Martín Campaña; Damián Suárez, Nahuel Herrera, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Eric Remedi o Ignacio Sosa, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Diego García; y Matías Arezo.
DT: Jadson Viera
Arbitrarán Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Gustavo Márquez Lisboa y Felipe Vikonis en cancha, y Andrés Cunha junto a Carlos Barreiro desde el VAR.