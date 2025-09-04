Uruguay derrota a Perú y está clasificando al Mundial

Un muy buen comienzo de partido del elenco celeste, desequilibrando por las bandas y con una clara aproximación gracias a un remate de De Arrascaeta que pasó rozando el palo. A los 14 minutos iba a llegar el primer grito sagrado, Giorgian la llevó por el medio del campo, abrió para la derecha en dónde Varela mandó un centro perfecto para que Aguirre ganara de cabeza y mandara la pelota al fondo de la red.