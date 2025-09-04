Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

2-0

Uruguay derrota a Perú y está clasificando al Mundial

Rodrigo Aguirre y Giorgian de Arrascaeta convirtieron los goles que le están dando la clasificación al Mundial 2026.

Uruguay vence a Perú.

 Foto: Conmebol
Aguirre, autor del primer gol de Uruguay.

 Foto: Conmebol
Con un buen marco de público, el Estadio Centenario recibie el último partido de Uruguay como local en estas Eliminatorias. Los dirigidos por Marcelo Bielsa buscan obtener el pasaje a su quinto Mundial consecutivo. Facundo Tello de Argentina es el árbitro del encuentro, mientras en el VAR está su compatriota Silvio Trucco.

Un muy buen comienzo de partido del elenco celeste, desequilibrando por las bandas y con una clara aproximación gracias a un remate de De Arrascaeta que pasó rozando el palo. A los 14 minutos iba a llegar el primer grito sagrado, Giorgian la llevó por el medio del campo, abrió para la derecha en dónde Varela mandó un centro perfecto para que Aguirre ganara de cabeza y mandara la pelota al fondo de la red.

Luego del dominio absoluto en los primeros 30 minutos, el conjunto incaico aprovechó que Uruguay bajó la intensidad para emparejar el encuentro. Fue en el tramo final que Perú logró llegar en un par de ocasiones pero sin mayor peligro. De esta manera, los dirigidos por Bielsa lograron redondear un correcto primer tiempo en el que fueron de más a menos.

En el comienzo de la segunda mitad, nuevamente la celeste salió con la intensidad de los primeros minutos, y a los 57 minutos la misma fórmula del primer gol llevó al segundo grito. Centro de Varela desde la derecha, cabezazo de Aguirre pero esta vez la pelota le quedó servida a De Arrascaeta que fulminó el arco defendido por Gallese para ampliar la diferencia en el marcador.

Uruguay

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

Suplentes: Franco Israel, Santiago Mele, Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Matías Viña, José Luis Rodríguez, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Cristian Olivera y Federico Viñas.

DT: Marcelo Bielsa

Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzales, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

DT: Óscar Ibáñez

