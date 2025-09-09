Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos Elena Quinteros |

desaparecida

Frente Amplio informará este miércoles sobre novedades en torno al caso de Elena Quinteros

La conferencia estará presidida por el titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, y se realizará a partir de las 11 en la Huella de Seregni.

Elena Quinteros.

Elena Quinteros.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio (FA) informará este miércoles acerca de novedades en torno al caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, quién fuera secuestrada el 24 de junio de 1976 del patio de la Embajada de Venezuela y que desde ese momento permanece desaparecida.

Fernando Pereira, presidente de la fuerza de izquierda, junto a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos (DDHH) del FA, Adriana Barros, y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu, informarán a la prensa en la Huella de Seregni.

Quinteros fue secuestrada el 18 de junio de 1976 de los jardines de la Embajada de Venezuela, en bulevar Artigas. Desde ese momento permanece desaparecida.

Previamente, el 24 de junio había sido secuestrada de su apartamento de la calle Ramón Massini 3044 (Montevideo) y llevada a un centro de torturas. Algunas versiones refieren el “300 Carlos” y otras al edificio de Fusileros Navales (FUSNA).

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar