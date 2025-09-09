Frente Amplio informará este miércoles sobre novedades en torno al caso de Elena Quinteros

El Frente Amplio (FA) informará este miércoles acerca de novedades en torno al caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, quién fuera secuestrada el 24 de junio de 1976 del patio de la Embajada de Venezuela y que desde ese momento permanece desaparecida.
La conferencia estará presidida por el titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, y se realizará a partir de las 11 en la Huella de Seregni.