Desafuero: Miranda dijo que la actitud del PN es de «mercenarios»

«Lo que plantearon es votamos o no votamos el desafuero en función de que den o no los votos para el presupuesto», aseguró el presidente del FA.

El desafuero del excomandante en jefe del Ejército, y actual senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sigue estando en el ojo de la tormenta.

En las últimas horas y después de analizar el tema con la bancada de senadores el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que «el sistema político en sí está esperando la decisión del Partido Nacional si va a votar o no el desafuero de Manini. Creemos que hay un jaque al sistema. Uno se pregunta por qué el PN no vota el desafuero de Manini. Es porque necesita los votos de Manini para el presupuesto. Esta es una actitud de mercenarios. Lo que plantearon es votamos o no votamos el desafuero en función de que den o no los votos para el presupuesto», afirmó el presidente de la fuerza dela decisión del gobierno. izquierda.

«Acá está en juego el honor, el respetar lo que se promovió», dijo. «Incluso el presidente debería indicar a su partido habiendo promovido que legisladores no deberían tener coronita, la modificación del artículo que tiene que ver con el desafuero, deberían ratificarlo ahora. Esperemos que el PN se pliegue a la línea de votar el desafuero», finalizó Miranda.