El motor de la acción es la emoción. Y el razonamiento después hace lo que puede con eso. Y si no, preguntále a Edward Bernays, autor del libro “Propaganda”, que -entre la enorme cantidad de campañas que pergeñó- en 1929 tuvo la idea de captar la necesidad de libertad que tenían las mujeres norteamericanas para introducirlas al tabaquismo, siendo que en aquella época estaba muy mal vista la mujer fumadora y las tabacaleras no querían perderse la mitad del mercado potencial. En el Easter Parade de Nueva York ese año, un grupo de mujeres “decidió” empezar a fumar en público. Se dijo que estaban encendiendo las “antorchas de libertad”. Detrás de esta ‘performance’ convenientemente fotografiada y difundida a través de los medios, estaba este hombre Bernays, que tras consultar a psicoanalistas relacionó los cigarrillos con el ansia de libertad femenina. Y así de este modo simpático y ocurrente, engrampó a la población femenina al tabaquismo.

Cuando no nos damos cuenta de qué van nuestras necesidades y deseos, somos mucho más fácilmente manipulables para satisfacer necesidades y deseos de alguien que no somos nosotros, si es que ese alguien sabe cómo usar nuestro desconcierto.

Desconcierto viene de concertare, palabra latina que quería decir ‘debatir, discutir’ y que antes había significado ‘combatir, pelear’. Y qué curioso, en este 2020: todo este des-concierto a la vez que estamos rodeados de eslóganes -el eslogan evoca emociones pero no aporta soluciones, por lógica- y se discute tan poco acerca de inventar otros rumbos para la humanidad, ya que éste que nos trazan las grandes corporaciones es una demencia destructiva para el planeta y para nosotros. Y por otro lado, también en un momento en que hay tanta cosa que nos da rabia y por lo tanto ganas de pelear.

¿Cuándo fue que nos convencieron de que el margen de acción es tan finito y que lo único que nos queda es adaptarnos como podamos? El 20 de mayo mientras decía “presente” pensaba en qué poco sostenemos colectivamente la rebeldía sensible y creativa de aquella gente que nos fue arrebatada, inventando caminos nuevos. A veces pienso qué hubiera pasado si no los hubieran desaparecido. Cómo seríamos hoy. Cómo sería la izquierda uruguaya. Si no tendríamos más imaginación y más vuelo.

Volviendo a las emociones, son respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor, entre los demás, de los demás hacia nosotros, o de nosotros con nosotros mismos. Son información sobre cómo actuar ante lo que ocurre para darnos lo que necesitamos.

Pero en mayor o menor medida tendemos a protegernos de algunas de ellas, porque a nadie le gusta sufrir. Hacemos lo posible por evitar el dolor. Y hay emociones que son difíciles de transitar, y otras, además, tienen mala prensa. Por defendernos de esas “emociones difíciles” vamos levantando defensas que hacen que nos desconectemos de algún modo de lo que sentimos. La emoción ocurre, pero yo no me doy cuenta. Me distraigo con algo. E inconcientemente, la tapo y la dejo ahí, adentro.

Con esa emoción no transitada ocurren algunas cosas: no la usé para generar ese algo que la propia emoción me indicaba que era necesario para mí. Cuando está presente la tristeza es momento de procesar, bajan las revoluciones y así hay energía disponible para reacomodarse dentro, por ejemplo, ante una ruptura, cambiar las fichas del puzzle de lugar para armar una nueva imagen donde esa relación no está y habrá algo nuevo. La rabia es portadora de energía de acción: suscita la fuerza necesaria para poner un límite o para generar un cambio en la situación que me dio rabia, y así.

Además, esas emociones que no voy notando se pegotean: esta rabia con la última y con la anterior y así sucesivamente. Ese pegote, en el caso de la rabia, se puede volver cosas muy embromadas: resentimiento, rencor, odio, pero también depresión, cuando lo que hago es volverla hacia mí. Y la rabia, que en el momento es portadora de fuerza, cuando se hace pegote interior “se queda” con esa fuerza. Se necesita energía para mantener ese pegote. Y la que está apretada ahí es la energía que me falta para hacer los cambios que necesito hacer en mi vida o de cara al colectivo.

Y como cuando no somos conscientes de nuestras emociones somos presa mucho más fácil de ser manipulados por quienes saben perfectamente cómo funcionamos, usan algunas de nuestras mejores causas para beneficio propio y deciden hasta dónde nosotros somos soberanos de nosotros mismos. Porque nos tocan determinados botones y donde habíamos entrado queriendo ser libres, salimos igual de limitados pero con otro peinado, con un auto, una opinión ajena para repetir, o con un vicio nuevo.