Desde el FA cuestionaron a Lacalle Pou por dar información «errada y falsa»

El presidente de la República Luis Lacalle Pou dio este miércoles la conferencia de prensa en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) previo al referéndum del domingo 27 de marzo.

La conferencia que duro 26 minutos y rápidamente tuvo repercusión en la oposición. Dos senadores del Frente Amplio (FA) manifestaron al término de la intervención del presidente, que dio “información errada y falsa” en su mensaje final.

El senador Alejandro Sánchez dijo que el mandatario “hizo una referencia bastante equivocada” cuando habló del capítulo de las adopciones. El dirigente frenteamplista señaló que “hay artículos que refieren a adopciones que están dentro de los 135 artículos” impugnados, pero “el presidente se refirió a generar plazos más cortos” y “ese artículo no está en el referéndum”. “Seguramente lo asesoraron mal o no leyó cuáles son los 135 artículos, pero lo cierto es que él se refirió al acortamiento del plazo de las adopciones y eso no está en el referéndum”, sentenció.

Por otro lado, Sánchez consideró irónicamente que, “por casualidad”, Lacalle Pou “se olvidó de uno de los temas más importantes que está afectando a la gente”, en alusión a los combustibles y el nuevo cálculo de referencia para el ajuste mensual de precios introducido en la LUC. “Había hecho un compromiso de campaña electoral de que si ganaba no iba a aumentar los combustibles”, pero “incorporó artículos en la LUC que han generado una enorme distorsión en los precios”, ya que crecieron “36%”, y eso “ha disparado los precios del resto de los productos de la economía”.

El senador del MPP criticó las referencias de Lacalle Pou a los cambios en seguridad pública introducidos en la LUC. “El lunes la Policía va a saber que sigue contando con el respaldo de todo el sistema político para la prevención y la represión del delito, gane el Sí o gane el No”, y que los artículos impugnados sobre ese tema no apuntan “a respaldar a la Policía ni contribuyen a perseguir mejor el delito y mucho menos a prevenirlo, sino que han generado, por sus distintas interpretaciones, conflictos entre la ciudadanía y la policía”.

Otra que criticó las manifestaciones del presidente fue la senadora Lilian Kechicián. La legisladora dijo que Lacalle Pou “olvidó mencionar” algunos temas, como “por qué le dan el beneficio a una persona de andar con 120.000 dólares sin ninguna trazabilidad de ese dinero”, y dio “información parcial y errada” sobre otros como la inclusión financiera, ya que “las poblaciones pequeñas ya estaban exoneradas desde mucho antes de tener obligatoriedad de la inclusión financiera”.

A su vez, Kechichian cuestionó que el presidente no haya respondido las consultas sobre la financiación de la campaña del No rumbo al referéndum. En su interpretación, Lacalle Pou fue “el jefe de la campaña” del oficialismo y es “un poco preocupante” que “no haya podido contestar ni cuánto se gastó, ni siquiera contestó si va a rendir cuentas”. A su entender, “es imposible” que el mandatario no sepa. “Vamos a creer que no sabe cuánto se gastó, ahora, quién lo financió y si va a rendir cuentas, me da la impresión de que es algo que debería estar discutido desde que comenzó la campaña y no lo pudo contestar o no quiso”, indicó.