Desde el lunes algunos comercios comenzarán a cobrar 4 pesos las bolsas plásticas

La obligatoriedad del cobro comenzará a regir desde el 30 de junio, lo que no inhabilita a los comercios a comenzar antes.

El próximo lunes 1 de abril los comercios afiliados a Cambadu, a la Asociación de Supermercados del Uruguay y a la Unión de Vendedores de Nafta comenzarán a cobrar por las bolsas plásticas que entreguen a sus clientes.

El precio será de $ 4 por unidad, conforme al mínimo establecido en el decreto reglamentario de la ley de bolsas plásticas promulgada el año pasado.

La iniciativa busca desestimular el uso de plásticos por los consumidores y seguir lo dictado por las políticas impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Desde el 1 de marzo no se producen, ni se pueden importar, bolsas que no sean biodegradables en Uruguay, por lo que la mayor parte de los comercios no tienen stock de bolsas suficientes para llegar a junio, mes en el que comenzará a regir la obligatoriedad del cobro.

El cobro de las bolsas se implementó como experiencia piloto en Canelones y logró reducir el consumo casi un 70%.