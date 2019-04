Desde este lunes los comercios cobran 4 pesos las bolsas plásticas

Este lunes los establecimientos comerciales comenzarán a cobrar las bolsas plásticas según acordaron los almaceneros, Unvenu y la Asociación de Supermercados.

La iniciativa busca desestimar el uso de plásticos por los consumidores y cada bolsa costará 4 pesos.

Desde hace algunas semanas no se producen, ni se pueden importar, bolsas que no sean biodegradables en Uruguay, por lo que ha la mayor parte de los comercios no tienen stock de bolsas suficientes para llegar a junio.

El presidente de Cambadu, Daniel Fernandez, aseguró en las últimas horas que “la medida apunta a disminuir la utilización de un elemento que afecta el medio ambiente y a su vez ir generando nuevos hábitos de consumo de los clientes”.

El costo de la bolsa es el mínimo establecido en el decreto que reglamentó la ley Nº 19.655, y se incluirá la cantidad utilizadas y su valor en la boleta de compra en caso de que el usuario opte por llevarlas.