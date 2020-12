Desde la IM alertan sobre casos de desnutrición en poblaciones vulnerables

«Es muy difícil vivir en los barrios, no saber qué vas a comer hoy, no poder trabajar, no tener posibilidades. La crisis ya está instalada y estas situaciones agravan y profundizan las situaciones de fragilidad en las que se viven», comentó Clara en el espacio Puntos de vista de Radio Uruguay y agregó que, a nivel social, se ven situaciones similares a la de la crisis de 2002.

«Hay realidades que los que venimos trabajando en estas cosas las vemos desde siempre, por esta desigualdad estructural que hace que hayan personas que realmente no estén pudiendo desarrollar sus potencialidades. Lo vengo viendo más allá de las crisis sobre todo porque en momentos como éstos explotan», dijo.

En cuanto a la desnutrición mostró un marcado interés, al respecto señaló: «El tema de la desnutrición es un tema que estamos viendo mucho más fuerte en este tiempo. Estamos tratando de mapear dónde vamos identificando, porque es una preocupación de las policlínicas de la intendencia. Empezamos a ver ahí algunos signos en los niños y es una cuestión a atender. Estamos estudiando el tema para tener datos más concretos».

Por otra parte, comentó que el trabajo de la Intendencia con las ollas populares es a mediano y largo plazo. «Nos encontramos con un colectivo fortalecido», subrayó la jerarca.