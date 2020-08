Desencuentro entre Lacalle Pou y los colorados por Fiscalía de Corte

Aunque el presidente de la República, Lacalle Pou, ha declarado en esta jornada su oposición al proyecto de reestructuración de la Fiscalía General de la República, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado no solo analizó hoy el proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Zubía, sino que, además, emitió un comunicado donde se señala el cambio propuesto como «necesario», lo que implica asumir que se iniciarán, por parte de sus dirigentes, contactos políticos para hacerlo avanzar y aprobar.

«Yo no creo a priori, afirmó el presidente en Los Cerrillos, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía (…) Yo trato de analizar la institucionalidad de nuestro país por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que los integra. Yo no creo que haya que modificar la institucionalidad de un país porque me guste mucho, poquito o nada quien integra ese lugar», señaló Lacalle Pou al ser consultado por la propuesta de reestructura de la Fiscalía General.

En contraposición, a la posición del presidente de la República, el comunicado emitido por el Comité Ejecutivo del partido Colorado señala: «El proyecto propone integrar el órgano que dirige el servicio descentralizado (…) con otros dos fiscales designados por el Poder Ejecutivo, sin afectar ninguna de las competencias jurisdiccionales del fiscal de Corte (…) Estos nuevos integrantes tendrían cinco años de ejercicio, manteniéndose el término constitucional de diez para el fiscal de Corte. Habida cuenta del rol protagónico que en el nuevo sistema tienen los fiscales, se considera necesario darle a la estructura administrativa un sistema colegiado que administre la institución, como es habitual en los servicios descentralizados».