Destapan reunión secreta en EE.UU. sobre el uso de la fuerza militar en Venezuela

Un grupo de expertos del ‘think-tank’ estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) organizó a principios de esta semana una reunión secreta sobre el “uso de la fuerza militar en Venezuela”, aseguró el periodista de investigación estadounidense Max Blumenthal, tras publicar un artículo en exclusiva al respecto en el portal Grayzone.

Blumenthal obtuvo una lista de verificación de participación en la mencionada mesa redonda denominada ‘Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela’, organizada por el mencionado centro con sede en Washington D.C., que incluye a varios funcionarios y militares de EE.UU. y Sudamérica.

Exclusive: DC's @CSIS hosted a who's who of Trump Latin America advisors for a private roundtable to discuss waging a US military assault on Venezuela. The meeting included the former head of SOUTHCOM, a Colombian general and USAID & NIC officials. https://t.co/qVlDZ2WdoT pic.twitter.com/fateSAwR0w

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) April 14, 2019