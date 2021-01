Destituyen a director del Hospital Español

El pasado viernes, Caras y caretas Portal informaba sobre las conversaciones que venían manteniendo integrantes de la Unidad de Negociación Colectiva (UNC) del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el núcleo de base del Hospital Español.

En dichas reuniones se trataron, informaba en su página web el SMU, “las problemáticas que enfrenta el centro de referencia en atención al covid-19 de Montevideo”.

Uno de los elementos centrales que emergió de las reuniones fue la situación compleja en el centro, así como lo que se calificaba como “una dirección del hospital (…) ausente: no concurre a las comisiones, no visita los servicios, ni realiza ningún tipo de planificación que mejore la actual situación” informaba el SMU.

A raíz de estas situaciones la UNC del SMU solicitó una reunión con la gerencia general de ASSE con carácter grave y urgente para revisar la situación del hospital.

La misma, informaba el gremio médico fue fijada para la jornada del lunes 11.

El Hospital Español, considerado el Centro de Referencia para la atención a los pacientes con Covid-19, venía estando, cada vez con más intensidad, en el centro de las críticas y las denuncias.

Este martes el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió el cese de su director, el licenciado en Enfermería Alberto Barrios.

Según consigna en esta jornada Montevideo Portal, un comunicado recibido desde Asse por el sitio de noticias, “no especifica el motivo del cambio en la dirección».

En su lugar asumió la dirección del centro la profesora agregada Dra. Alicia Cardozo Merletti, mientras que, en la subdirección se ratificaba al doctor Mauricio Taretto.

Además de lo señalado por el SMU, el referido centro hospitalario, recuerda Montevideo Portal, “se vio envuelto en una polémica a raíz de un comunicado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) difundido el pasado miércoles en el que informaba a ASSE que estaban transitoriamente saturadas las puertas asistenciales del Maciel y el Español para pacientes con COVID-19”.

Como se recordará, dicho comunicado fue calificado como «falso» por el presidente de la República y el de ASSE, Leonardo Cipriani, en el curso de la última conferencia de prensa del Ejecutivo.

Cipriani, además de calificar esa noche como falso el comunicado, había publicado en Twitter escribió «El comunicado de SAME 105 referente al cierre del Hospital Español y Maciel, NO ES CORRECTO, ES FALSO. No se saturaron los hospitales, no se rechazaron pacientes en las puertas de emergencia, sí ocurrió demora por la espera de resultados de hisopados».

Parece poco probable que la remoción del licenciado Alberto Barrios, se explique solamente por los efectos del comunicado del SAME, que derivaron en un llamado a sala del presidente de Asse por parte de la bancada del Frente Amplio.

La reunión de la UNC del SMU con las autoridades de Asse en la pasada jornada, debe haber tenido una incidencia fundamental en los fundamentos de la remoción del hasta entonces director del Hospital Español.