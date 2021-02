Detectan nueva cepa de coronavirus que circula en Uruguay

Esta nueva variante del virus fue hallada por el consorcio de secuenciación genómica integrado por la Universidad de la República (UdelaR), el Instituto Pasteur de Montevideo y Fiocruz, tras el trabajo de investigación de la secuencia genómica del virus

Esta variante no sería la de Manaos, y tampoco la cepa británica ni la sudafricana. Además no revestiría un desafío sanitario, agrega, ya que por el momento no se detectó que esta mutación genética haya aumentado el nivel de agresividad del virus. Esta cepa se expandió por el sur de Brasil en los últimos tres meses y habría ingresado al Uruguay por Rivera y Rocha.

La Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizarán este jueves una conferencia de prensa vía Zoom para brindar información sobre el trabajo que realizó el Proyecto Fornteras, informaron estas instituciones en un comunicado de prensa. Allí darán los detalles sobre la nueva cepa de coronavirus detectada en Uruguay.

Los científicos que integren la conferencia de prensa informarán sobre los detalles de los trabajos que realizan las instituciones en conjunto, así como los resultados de las investigaciones que están en curso.

Las autoridades sanitarias informaron que a lo largo de toda la pandemia, ya fueron encontradas algunas variantes del coronavirus y lo que se realizará este jueves es una «explicación sobre la metodología para estos hallazgos e informar sobre las nuevas cepas halladas».

Los virus mutan. Hace un año que se conoce las características genéticas del virus y ya se han registrado más de 3.800 variantes.

En principio no reviste un desafío sanitario. La nueva variante brasileña fue encontrada en cuatro muestras de pacientes en Uruguay.