Detienen al rapero español Pablo Hasel luego de atrincherarse

Decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra ingresaron la mañana de este martes al rectorado de la Universidad de Lérida, en Cataluña (España), para detener al rapero Pablo Hasel, un día después de que el cantante se encerrara en el lugar con varios manifestantes que querían evitar su arresto. El pasado viernes, Pablo Hasel había anunciado su negativa a entrar voluntariamente en la cárcel.

This morning, rapper @PabloHasel was arrested for his exercising his right to freedom of speech.

He'll spend 9 months in prison for the content of his lyrics, including the "crime" of "slandering the Crown and State institutions".

European Union. 2021.pic.twitter.com/SrrMiG3mpM

— Joe Brew (@joethebrew) February 16, 2021