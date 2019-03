Día Mundial del Agua 2019: “No dejar a nadie atrás”

Para celebrar este día la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invita a todos a realizar actividades que fomenten la conservación y desarrollo de los recursos hídricos. Es una ocasión perfecta para aprender más sobre el agua y solventar los problemas relacionados.

El agua dulce es un bien escaso y necesario para el fundamento de la vida en el planeta. Es indispensable su protección y conservación para mantener el equilibrio de los diversos ecosistemas. El 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 2% es potable.

Cada año ONU establece un tema para el Día del Agua. El tema para este 2019 es “No dejar a nadie atrás” (Leaving No One Behind).

En el Día Mundial del Agua surge la oportunidad de aprender sobre los problemas relacionados con su carencia. Durante esta jornada se fomenta la conciencia pública gracias a la difusión de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones que explican la conservación de los recursos hídricos.

El agua es clave para el bienestar humano y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionada. Más de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales sobreexplotadas y para 2025 dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua. Por ello es preciso tomar medidas para revertir este panorama.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable -en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica- y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.

Cuando se habla de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad) de 1992, se recomendó celebrar un día internacional dedicado a los recursos de agua dulce. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió mediante la designación del día 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

Los “motivos de discriminación” por los que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: el sexo y el género; la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad; la discapacidad, la edad y el estado de salud; la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social.

Otros factores como la degradación del medioambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.

Cada año, el Día Mundial del Agua hace especial hincapié en un aspecto específico de los recursos hídricos.