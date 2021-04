En comunicado público emitido luego del encuentro se informó que ,la actividad, denominada “Diálogo por la Vida, un encuentro para tender puentes” se propuso generar un espacio de reflexión en relación a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, promoviendo un ámbito de diálogo que permita

encontrar puntos de acuerdo para superar la actual situación.

La invitación cursada a 36 personas buscó ambientar un clima posible para generar un amplio

consenso en relación a medidas que favorezcan cambiar el curso de la evolución de la epidemia.

El encuentro fue para hacer una pausa y poder escuchar al otro en el entendido que estamos

viviendo un momento muy difícil para toda la sociedad uruguaya. La crisis sanitaria se ha

agravado y las perspectivas, de seguir por este camino, no son alentadoras. Aun en el caso que

algunos indicadores mejoren circunstancialmente el alto impacto global en vidas humanos puede

ser evitable.

Este encuentro pretendió escuchar y dialogar para identificar cuáles son los movimientos

necesarios para destrabar el bloqueo al que asiste la sociedad. Por un lado, los científicos y

entidades profesionales de la salud han señalado que estamos transitando un crecimiento

exponencial que pone en riesgo la atención sanitaria. En este campo se han propuesto medidas

para bajar la movilidad. A nivel político, el diálogo entre el gobierno y la oposición tiene fuertes

dificultades para concretarse al punto que las autoridades han desestimado la utilidad del mismo.

La reunión fue un primer paso para imaginar movimientos que favorezcan cambios de actitud de

todas las partes. Necesitamos que todos nos podamos mover de las posiciones asumidas.

Un escenario posible es asumir que la situación se mantendrá incambiada: no se tomarán

nuevas medidas para bajar la movilidad y se asumirá por parte de las autoridades que las

muertes son una consecuencia de la evolución de la epidemia. En ese caso creemos que los

niveles de crispación social aumentarán y asumimos que es el peor escenario como sociedad.

Además, creemos que hay alternativas mejores que apostar a transitar por semejante camino.

Otro escenario posible es alcanzar un acuerdo que una a la sociedad en torno a una estrategia

compartida. Para eso, lo primero es identificar posibles vías para destrabar la situación actual.

Parte del ejercicio es encontrar alternativas y formulaciones diferentes en la comunicación de las

iniciativas que se han discutido públicamente. No podemos quedar presos de las palabras,

Aunque fue un primer encuentro, todos y todas coincidieron en seguir recorriendo un camino de

construcción que nos permita encontrar puntos de encuentro para una nueva convocatoria.

LISTA DE PARTICIPANTES POR ORDEN ALFABÉTICO DEL ENCUENTRO VIRTUAL

Las referencias institucionales de los participantes se incluyen de forma indicativa siendo la participación en calidad personal.

Marcelo Abdala. Secretario General del PIT CNT.

Susana Andrade. Presidenta de la Federación de Instituciones Afroumbandistas del

Uruguay.

Hugo Armand Pilón Villalba. Presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas del

Uruguay.

Carlos Batthyány. Director Ejecutivo Instituto Pasteur de Montevideo.

Marcos Carámbula. Ex intendente de Canelones.

Daniel Castro. Conductor de Telenoche y periodista de Radio Carve.

Pablo Dabezies. Responsable del Diálogo Ecuménico e Interreligioso de la Iglesia Católica.

Andrés Danza. Director del Semanario Búsqueda.

Ricardo Ehrlich. Ex intendente de Montevideo.

Gonzalo Ferreira. Editor Jefe de El Observador.

Alfredo Fratti. Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay.

Miguel Fernández Galeano. Ex vice ministro de Salud Pública.

Gustavo Grecco. Presidente del Sindicato Médico del Uruguay.

Belela Herrera. Ex Vicecanciller.

Enrique Iglesias. Ex Canciller y ex Presidente del BID.

Marcos Israel. Presidente del Comité Central Israelita.

Soraya Larrrosa. Secretaria General adjunta de la Federación Uruguaya de la Salud.

Gustavo Leal. Sociólogo, especializado en políticas públicas.

Martín Martínez. Directivo y vocero de la Asociación Nacional de ONG (ANONG).

Fernando Pereira. Presidente del PIT CNT.

Elbia Pereira. Presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Martín Pereira. Presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Miguel Angel Pereira. Director Ejecutivo de Muno Afro.

Ricardo Piñeyrúa. Periodista de TV Ciudad y FM del Sol.

Blanca Rodríguez. Conductora de Subrayado y periodista de Radio El Espectador.

Romero Rodríguez. Ex Embajador. Fundador de Mundo Afro.

Uruguay Russi. Médico. Ex Director Técnico del Sanatorio Americano.

Ricardo Silvariño. Presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Profesor Adjunto

de Nefrología-UdelaR.

Gonzalo Soria. Presbítero de la Iglesia Anglicana. Responsable de la Pastoral Social.

Raúl Sosa. Pastor. Representante de la Iglesia Metodista en el Uruguay.

Daniel Sturla. Cardenal de la Iglesia Católica. Arzobispo de Montevideo.

Milton Tróccoli. Obispo de la Diócesis de Maldonado-Punta del Este-Minas de la Iglesia

Católica.

Natalia Uval. Directora de La Diaria.

Rodolfo Vázquez. Médico. Director del Departamento de Medicina Preventiva y Social

de la UDELAR.

Pablo Villar. Presidente la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas

(ANMYPE).

Alberto Volonté. Ex Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional.