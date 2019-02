DINARA: “No hay ningún inconveniente en el consumo de pescados”

La Dirección Nacional de Recurso Acuáticos, DINARA, aseguró que no existe alerta ni impedimento para el consumo de pescado ante la presencia de cianobacterias en las costas.

El director de la DINARA, Andrés Domingo, informó a radio Monte Carlo que la dirección no se ha expresado al respecto o con recomendaciones ante la presencia de estas algas porque “no hay nada para decir, no hay ningún inconveniente en el consumo de pescados, bivalvos, mejillones, mariscos y no tenemos ningún comunicado para hacer el respecto, señaló.

Por otra parte Domingo cuestionó las declaraciones que se han emitido en los últimos días por parte de personas que “no tienen competencia” en esta área y alertaban a la población sobre que el consumo de pescado, podría generar complicaciones al estar en contacto con estas algas.

El director nacional manifestó que la presencia de las cianobacterias en la costa uruguaya se ha dado debido a las precipitaciones que se han registrado.

No obstante remarcó que es un fenómeno que se está registrando a nivel de la región.