Diógenes el Perro y el hombre mediocre

El año pasado, mientras subía las escaleras mecánicas que conducen al parque Güell, en Barcelona, vi dos grafitis que llamaron mi atención, al punto de fotografiarlos. Uno, pintado en los mismos escalones, decía “insubmisió”. El otro decía “libertat”. No era casual encontrar esas palabras en la vía pública, en momentos en que la comunidad catalana se alzaba contra el poder omnímodo del Estado español. Mi hija me dijo, días después, que esas habían sido las dos imágenes que más la habían fascinado de todas cuantas traje de mi viaje.

Cuando Alejandro Magno bajó a la playa para conocer a Diógenes de Sínope (también llamado el Cínico, o el Perro, por su forma austera y natural de vivir), se produjo un encuentro histórico bastante similar, entre el poder rayano en el delirio, y el renunciamiento -o el empoderamiento propio- rayano también en el delirio. En esto, al menos, Alejandro y Diógenes se parecieron un poco. Insumiso y libertario, despreció a Alejandro al punto de que cuando este le ofreció darle lo que se le antojara, Diógenes el Perro le respondió: “Quiero que te apartes y no me tapes el sol”. Esta escena, de fama universal -que ha llegado a nosotros gracias a Plutarco-, ha sido contemplada e interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia.

Diógenes, uno de los más conspicuos representantes de la escuela cínica, venía a ser el prototipo del pensamiento antisistema, anarquista, demoledor de los convencionalismos y de las leyes humanas. Era, por definición, lo contrario a lo que podría entenderse como el hombre mediocre. Cuando en 1913, el médico y sociólogo José Ingenieros escribió sobre el hombre mediocre, en pleno fervor positivista, muchos se conmovieron y se asustaron por igual. ¿A qué categoría perteneceré? ¿Seré el hombre mediocre, el idealista o el inferior? Horror de los horrores.

A la gente del siglo XIX le gustaba mucho clasificar el mundo, y esto era muy bueno tratándose de ciencias naturales y de ciencias exactas. Pero con el alma humana el asunto se complica bastante, por no decir que se torna francamente imposible eso de andar por ahí ordenando a los seres humanos en niveles y en jerarquías estancas. Con todo, José Ingenieros tuvo su mérito, aunque acaso ni él mismo lo imaginaba. Quiero decir que fue capaz de intuir, no tanto desde la sociología y menos aun desde la medicina, pero sí a través de una genial inspiración filosófica, esa materia de mediocridad infalible de la que todos estamos hechos, en alguna medida.

Mi padre odiaba esa palabra. Tenía prohibido, incluso, que en su casa se dijera de alguien que era o que podía llegar a ser “mediocre”. En parte, tenía razón. Es feo, por no decir odioso, andar calificando a la gente de semejante modo. Y, sin embargo, etiquetas y calificativos desdeñosos aparte, el hombre mediocre de Ingenieros es una presencia casi tangible entre nosotros, no por culpa de un determinismo cualquiera, no por la herencia o por la educación, como Ingenieros afirmaba -aunque es necesario concederle que la educación es una de las piedras de toque indispensables del asunto-, sino por elección más o menos deliberada.

Me parece que todos, en algún momento de la vida, hemos elegido o seguimos eligiendo el cómodo y atractivo camino de la mediocridad, que hoy por hoy tiene otros nombres. Uno de ellos es la alienación, pero también se llama miedo a la transgresión, afán de gozo fácil, interés en eludir problemas antes que en delatar el crimen y la mentira, alucinación con los espejismos de este mundo, egoísmo en la cortita y tantos otros. En el medio, parapetado detrás de sus hábiles maneras de encandilar a la gente, está el poder, encarnado de manera especial en el mercado, que nos quiere enseñar a ser voraces hasta el colapso, egoístas hasta la brutalidad, indiferentes hasta la criminalidad. Y vea que no exagero.

En tiempos de Ingenieros, allá por 1913, éramos el mismo mundo, la misma alma, el mismo componente humano universal. Padecíamos igual que ahora de deseos insatisfechos, de ambiciones acariciadas día a día, de olas y más olas de prejuicios que anulaban -valga la redundancia- toda posibilidad de sano juicio. Igual que ahora, como dije. Pero había dos diferencias fundamentales: no se conocían las redes sociales y no existía el desenfreno consumista que impera en la actualidad, de manera que una cosa son los rasgos o las características humanas que se mantienen en el tiempo, antropológica y psicológicamente hablando, y otra son las circunstancias o encrucijadas históricas a las que nos conducen la ciencia y la tecnología, metidas en nuestras vidas hasta la más radical de las esencias, y no siempre para nuestro bien.

Según otro Diógenes -el de Laercio-, el Perro consideraba que lo más bello de este mundo era la libertad de la palabra, por medio de la cual es posible suscitar la irreverencia y la insumisión, y denunciar de paso la escandalosa impertinencia del poder. Uno de nuestros pensadores actuales, Serge Latouche, catedrático de Economía en la Universidad de París Sud, es de esas voces que, como la del Perro Diógenes, aparecen de tanto en tanto para continuar dando cuerpo al mensaje libertario.

Dice Latouche que debemos apostar al “decrecimiento”. Su propuesta es vivir mejor con menos. Su teoría se sostiene, además, en ciertos fundamentos de peso, o quizá de la más elemental sobrevivencia. Según afirma, el ritmo del crecimiento económico mundial es tan insostenible que conduce derechamente a una grave falta de recursos y a un no menos grave deterioro del planeta. “Vivimos fagocitados por la economía de la acumulación”.

Esta manera de pensar y de existir conlleva una serie de consecuencias desgraciadas. Nos instala -para empezar- en la frustración. Deseamos poseer, acumular y consumir, y al no poder hacerlo de acuerdo a las expectativas que nos ofrece el mercado, aparece ese sentimiento de decepción, de impotencia y de tristeza tan típico de las ilusiones rotas, sean cuales sean estas. Anclarse en el deseo insatisfecho, en la aparente necesidad de poseer bienes materiales y en la satisfacción efímera que el consumo ofrece, a la manera de una droga dura, es instalarse en la lisa y llana infelicidad. De ahí que Latouche realice la siguiente afirmación: “La gente feliz no suele consumir”.

De la misma manera que Diógenes vivía en un tonel, que iba arrastrando de lugar en lugar, la gente feliz se conforma con poco y vive sobriamente, aunque para eso no tenga que llegar a los extremos casi caricaturescos que la crónica histórica nos brinda a propósito de Diógenes. Según Plutarco, cuando descubrió que podía tomar agua con la sola ayuda de sus dos manos ahuecadas, dejó de usar un recipiente de madera que tenía para tales efectos.

En cualquier caso, no es este el estilo de vida que propone Latouche, pero se le parece en sus rasgos más elementales. La sobriedad, la sabia limitación de los deseos, la identificación de las verdaderas necesidades, esas son las características que no sólo pueden salvar a cada uno en lo individual, sino además al planeta en su conjunto. Producir cerca de donde se vive, y hacerlo de forma ecológica supone, además de una existencia más plena, una reducción enorme en la generación de residuos y en la utilización de recursos. El mercado capitalista y su furiosa prédica orientada al consumo pretenden moldear al ser humano para hacer de él un consumista sin sospechas, sin amor al conocimiento y sin anhelos éticos; un ser humano digitado por los intereses del capital, uno que ha renunciado de antemano a crear, a romper y a engendrar cambio.

La fórmula del “hacé la tuya”, representada en su momento por el perverso Fido Dido, lo resume de manera magistral. Yo creo que esa es, entre todas, la esencia básica del hombre mediocre del que habló José Ingenieros, del cual todos tenemos un poco. Diógenes el Perro era un inadaptado peligroso. Y el hombre mediocre es “el que custodia celosamente la armazón de automatismos, prejuicios y dogmas acumulados durante siglos, defendiendo ese capital común contra la acechanza de los inadaptados”.