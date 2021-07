Diputada Galán denuncia destrato por parte de diputados oficialistas

La diputada venía argumentando: «En este corto período de tiempo, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras parlamentarias no es escuchada en este recinto», señaló. A lo que el presidente de la Cámara Martín Lema pidió no usar «expresiones hirientes» y pidió que se aplique el artículo 73 de la Constitución que establece que «si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará al orden».